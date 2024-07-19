حماس ترحّب بحكم محكمة العدل الدولية.. وتدعو إلى إنهاء الاحتلال

وطن: رحّبت حركة المقاومة الإسلامية حماس بالرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكدت فيه "عدم شرعية الاحتلال الصهيوني".

وأضافت حماس، في بيان، أنّ هذا القرار "يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال". وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ ما يلزم من تدابير لإنهاء الاحتلال.

ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى التسلح بهذه القرارات، وتجاوُز الإرادة الأميركية والعمل على "إلزام الاحتلال الفاشي بتنفيذها والانصياع لها فوراً".

وكانت المحكمة قضت بأن احتلال "إسرائيل" للقدس والضفة الغربية أدّى إلى سياسة استيطانية تنتهك القانون الدولي.

وشددت، في إعلانها اليوم الجمعة، على أنّ "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"، مشيرةً إلى أن سياسات إسرائيل الاستيطانية "تنتهك القانون الدولي".

من جهتها، علّقت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية على الرأي الاستشاري، الذي قدّمته محكمة العدل الدولية، وقالت إنه يزيد في عزلة "إسرائيل" الدبلوماسية.