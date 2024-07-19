"الديمقراطية" ترحب بالقرار الاستشاري "للعدل الدولية" وتدعو السلطة الفلسطينية لتكون النموذج في تطبيق القرار

وطن: رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن أوضاع الاحتلال والاستيطان باعتبارهما مخالفات صارخة للقانون الدولي، واعتداءً على السيادة الوطنية لشعبنا الفلسطيني.

وقالت الجبهة إن القرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يشكل مكسباً سياسياً كبيراً لشعبنا الفلسطيني، دفع ثمنه غالياً في مقاومته للاحتلال والاستيطان وتضحياته الكبرى دفاعاً عن أرضه وكرامته الوطنية وحقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير والاستقلال والعودة وإنهاء الاحتلال والاستيطان بكل تعابيره ومظاهره.

ودعت الجبهة الديمقراطية القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية الى أن تقدم النموذج لدول العالم في تطبيق قرار "العدل الدولية" بإعادة النظر بعلاقاتها مع دولة الاحتلال وتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف كل أشكال التنسيق الأمني معها، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي.

كما دعت الجبهة الديمقراطية الدول العربية ذات العلاقة مع دولة الاحتلال الى وقف كل أشكال التطبيق معها وطرد سفرائها واستدعاء السفراء العرب من إسرائيل.

وختمت الجبهة الديمقراطية إن صون قرارات محكمة العدل الدولية، وإعلاء شئنها، يستدعي على الصعيد الوطني الفلسطيني تبني استراتيجية كفاحية بديلة لاستراتيجية أوسلو وملحقاتها بما في ذلك اعتماد كل أشكال المقاومة سبيلاً الى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصتها القدس، على حدود 4 حزيران(يونيو) 1967.