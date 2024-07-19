طوفان الأقصى" في اليوم الـ 288.. الاحتلال يرتكب مزيدا من المجازر في قطاع غزة

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ288، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من القذائف باتجاه المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكثف الاحتلال استهدافه لمناطق وسط قطاع غزة، خاصة مخيم النصيرات، موقعا عددا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 38884 شهيدًا و89459 إصابة منذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ288: