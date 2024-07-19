بالفيديو| المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً عسكرياً للاحتلال في حيفا

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، أنها هاجمت فجر اليوم الجمعة، هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في مدينة حيفا المحتلة، بواسطة صاروخ "الأرقب" (كروز مطوّر).

وأشارت المقاومة في بيانها، إلى أن العملية تأتي استمراراً "لنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلها في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، مؤكدةً استمرارها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

وتواصل المقاومة الإسلامية في العراق تنفيذها عملياتٍ تضرب من خلالها أهدافاً تابعة للاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكانت قد أعلنت الأربعاء، توجيهها ضربة في وقت سابقٍ، بواسطة الطيران المسيّر، في اتجاه ما وصفته بأنّه "هدفٌ حيوي للاحتلال" في مدينة أم الرشراش الفلسطينية المحتلة "إيلات".