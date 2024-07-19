الملتقى الوطني الديمقراطي يرحب بالفتوى القانونية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية

وطن: رحب الملتقى الوطني الديمقراطي بالفتوى القانونية التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والتي حسمت النقاش القانوني حول الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي والواجبات المترتبة على الدول والأمم المتحدة بإنهائه وعدم الاعتراف به وغيرها من القضايا الجوهرية .

ودعا الملتقى في بيان له وصل وطن، إلى العمل مع الدول الصديقة والحلفاء حول العالم لتفعيل ما جاء في الفتوى وتحويله إلى إجراءات عملية.

في ذات الوقت، أدان الملتقى تصريح نتنياهو حول الفتوى القانونية والمركز القانوني للضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ويعتبر التصريح انتهاكاً صارخاً جديداً وتحدياً فجاً للقانون الدولي.