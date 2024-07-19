حرب المسيّرات كشفت ثغرةً في دفاعات الاحتلال الجوية

وطن: رأت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، أنّ حرب المسيّرات، كشفت عن ثغرة في دفاعات الاحتلال الجوية، وأنّ نظام القبة الحديدية "فعال ضدّ الأجسام الكبيرة فقط، بينما تستطيع الطائرات المسيرة الأصغر حجماً التسلل عبره".

واستدلت الوكالة على ذلك بعشرات الطائرات المسيّرة التي أطلقها حزب الله من لبنان هذا العام، وتمكنت من الإفلات من دفاعات جيش الاحتلال الإسرائيلي والوصول إلى أهدافها والتسبب في سقوط قتلى وإحداث أضرار في "إسرائيل".

ويأتي نشر الوكالة تقريرها بعد اختراق طائرة مسيّرة، فجر اليوم الجمعة، أجواء فلسطين المحتلة، من جهة البحر وسقوطها في شارع "شالوم عليكم" في "تل أبيب"، ما أدّى إلى وقوع أضرار كبيرة نتيجة اصطدامها بأحد المباني.

وقد تبنّت القوات المسلحة اليمنية الهجوم المُسيّر على "تل أبيب" دعماً لقطاع غزة ورداً على مجازر العدوان الإسرائيلي، وأعلنت المنطقة "منطقةً غير آمنة"، مؤكدةً أنها ستقوم بالتركيز على استهدافها، وعلى الوصول إلى عمق كيان الاحتلال.

وبعد العملية، أكدت صحيفة "معاريف" أنّ مسيّرة "يافا"، التي كشفت عنها القوات المسلحة اليمنية واستهدفت بها "تل أبيب"، هي "طلقة البداية"، مشددةً على أنّ اليمنيين كشفوا "سلاحاً كاسراً للتوازن".

أما موقع "إنتل تايمز" الاستخباري الإسرائيلي، فقد بدا متشائماً من إمكانية ردع اختراقات مماثلة مستقبلاً، وهو الشيء الذي "فشلت فيه ائتلافات عربية وغربية"، بحسب تعبيره.

بدوره، شدّد مراسل الشؤون العسكرية في موقع "والاه" الإسرائيلي، أمير بوحبوط، على ضرورة أن يفهم الإسرائيليون، أن "التهديد الحقيقي الذي يتراكم أمام أعين الجميع هو الحرب الكبرى"، مؤكداً أن تقديرات الخبراء تشير إلى نحو 5000 طائرة مسيّرة وصاروخ من أنواع مختلفة ستسقط على "غوش دان"، من مناطق مختلفة في الشرق الأوسط.

المصدر:"الميادين"