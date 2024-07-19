إصابة مواطنة وشاب في هجوم للمستوطتين على قرية شعب البطم جنوب الخليل

وطن: أصيبت مواطنة وشاب، في هجوم لمستوطنين مساء اليوم الجمعة، على قرية "شعب البطم" بمسافر يطا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن مستوطني "افيجال" و"متسبي يائير" المسلحين، هاجموا بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مساكن مواطني القرية، واعتدوا بالضرب عليهم ما تسبب بإصابة المواطنة وضحة اسماعيل النجار (55 عاما) والشاب عنان يونس النجار (38 عاما) برضوض وجروح.

بينما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نزار الجبارين خلال محاولة المواطنين التصدي لهجوم المستوطنين.