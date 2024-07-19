الجبهة الشعبية: الاحتلال غير شرعي وغير قانوني ويمارس انتهاكات وسياسات ترقى إلى مستوى التمييز والفصل العنصري

وطن: رحبت الجبهة الشعبية بقرار محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والذي جاء بناءً على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت قرار المحكمة أن الاحتلال غير شرعي وغير قانوني، ويمارس انتهاكات وسياسات ترقى إلى مستوى التمييز والفصل العنصري.

ولفتت الجبهة الى أن هذا القرار يُشكّل تطوراً مهماً في مواقف المنظمات الدولية؛ حيث يُعد من النادر أن تصدر منظمة دولية قراراً بهذا الشمول والدقة في توصيف انتهاكات وجرائم الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الجبهة، رغم أن قرار المحكمة استشاري وغير ملزم، إلا أنه يُعمق عزلة "الكيان الصهيوني" ويزيد من الضغوط القانونية المتزايدة عليه جراء جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ودعت مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني توصيات المحكمة، والعمل على اتخاذ تدابير جادة لوضع حد للوجود غير الشرعي للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم القناعة أن الإدارة الأمريكية ستُشكّل عقبة حقيقية أمام إصدار مثل هذه القرارات.

واختتمت الجبهة بتأكيد أن السؤال الجوهري يبقى حول مدى إمكانية فرض هذه القرارات على الاحتلال، في ظل عدم التزامه بقرارات المحكمة وتجاهله للعديد من القرارات السابقة التي تدينه بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القوانين الدولية، دون أن تُترجم إلى خطوات تنفيذية على الأرض.