بالصواريخ وقذائف "الهاون".. المقاومة تركّز عملياتها على استهداف تموضعات الاحتلال في "نتساريم"

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنّها استهدفت قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم"، بعدد من صواريخ "رجوم" عيار (114ملم).

بدوره، عرض الإعلام الحربي لكتائب المجاهدين مشاهد من استهداف "محور نتساريم" بالصورايخ.



من جهتها، جدّدت كتائب شهداء الأقصى، قصفها مقراً للقيادة والسيطرة تابع لجيش الاحتلال في محور "نتساريم"، بصاروخين عيار (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وكانت كتائب شهداء الأقصى قد نشرت، في وقتٍ سابق، مشاهد عن استهدافها، قوات الاحتلال المتموضعة في محور "نتساريم" بصاروخين من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، قصفت ألوية الناصر صلاح الدين بالاشتراك مع سرايا القدس قاعدة "ريعيم" العسكرية شرقي المحافظة الوسطى برشقة صاروخية من طراز (107).

كذلك، دكّت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى بالاشتراك مع كتائب القسّام موقع القيادة والسيطرة في محور "نتساريم" جنوب غربي مدينة غزة بقذائف الهاون عيار (80 ملم).

وأمس، تركّزت أيضاً استهدافات المقاومة الفلسطينية على محور "نتساريم"، فيما أكّدت تقارير "إسرائيلية" وأميركية احتفاظ المقاومة، بعد 9 أشهر من الحرب، بقادتها المَهَرة، وبصواريخ تصل إلى القدس و"تل أبيب".



المصدر: الميادين