الأمين العام لحزب الشعب بسام الصالحي: العدل الدولية ردت بحزم على فاشية الاحتلال وقوة الرد الفلسطيني تبدأ بإنهاء الانقسام

وطن: قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، أن محكمة العدل الدولية ردت اليوم بشكل واضح وحازم على قرار الكنيست الاسرائيلي، وأكدت رأيها الإستشاري برفض كل التغييرات التي أحدثتها دولة الاحتلال في مدينة القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧.

وأضاف الصالحي في تصريح صحفي، إن هذا الرد يمثل جواباَ هاماَ على فاشية قرارات وممارسات الاحتلال الاسرائيلي، ، وفلسطينياَ مطلوب رد حازم وساطع يتمثل في إنهاء الانقسام فوراَ، والتوحد في جعل قضية الدولة الفلسطينية واستقلالها، محور برنامج الإجماع الوطني الفلسطيني إلى جانب حق العودة للاجئين وفقاَ للقرار١٩٤.

وختم الصالح تصريحه، بالتأكيد على ضرورة إعادة بناء الاستراتيجية الفلسطينية على أساس ان الدولة هي منطلق أية عملية سياسية وليس خاتمتها، وإنها أيضاَ المدخل لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته على أسس الديموقراطية والشراكة السياسية.