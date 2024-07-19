حزب الله يستهدف منظومة الاحتلال الفنية في العباد.. و"رويسة القرن" بمزارع شبعا

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، استهداف منظومة فنية في موقع العباد، بمسيرة ‏هجومية انقضاضية، "وأصابتها بدقة ودمرتها"، وفق البيان.

وفي بيان آخر، أكدت المقاومة استهدافها موقع رويسة القرن ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة الصاروخية.

كما ضربت موقع السمّاقة في ‏تلال كفرشوبا، بالأسلحة الصاروخية أيضاً، محققةً "إصابة مباشرة". وقبل ذلك، استهدفت المقاومة موقع المرج بقذائف المدفعية، وأصابوه إصابة مباشرة .

وأكدت المقاومة أنّ هجماتها جاءت رداً على اعتداءات الاحتلال على قرى الجنوب والمدنيين، و"دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة".

وكانت المقاومة قد استهدفت، ولأول مرة ثلاث مستوطنات جديدة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وهي مستوطنات "أبيريم"، و"نيفيه زيف" و"منوت".

وأكدت، في بيان، أنّ العملية جاءت "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته"، وفي إطار الرد ‏على ‌‏اعتداءات الاحتلال ، ‏وخصوصاً الاعتداءات التي طالت المدنيين ،أمس الخميس، في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا.



واستهدفت المقاومة أيضاً مبانٍ يستخدمها جنود جيش الاحتلال في مستوطنة المنارة. وجاء في بيان المقاومة أن هذه عملية استهداف مستوطنة المنارة تأتي رداً على ‌‏اعتداءات الاحتلال على "القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية" وخصوصاً الاعتداء على بلدتي حولا ‌‏وبليدا وأصابتها إصابة مباشرة.

وتعاهد المقاومة شعبها أنها "عند أي اعتداء على المدنيين سيكون الرد على مستوطنات أخرى جديدة".

هذه العمليات تأتي عقب كلمة لأمين عام حزب الله حسن نصرالله في 17 تموز/يوليو لمناسبة إحياء العاشر من محرم ذكرى عاشوراء، أكد فيها أن "التمادي في استهداف المدنيين سيدفع المقاومة إلى إطلاق الصواريخ واستهداف مستوطنات جديدة لم يتم استهدافها سابقاً".



المصدر: الميادين