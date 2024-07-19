الاحتلال يغلق المدخل الجنوبي لقرية شوفة جنوب شرق طولكرم

وطن: أغلقت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، المدخل الجنوبي لقرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل بالسواتر الترابية ومنعت المركبات والمواطنين من المرور.

ويعتبر هذا المدخل، الطريق الذي يسلكه المواطنون باتجاه الشارع المؤدي إلى حاجزي جبارة العسكري جنوب المحافظة، وعناب العسكري شرقها ومحافظة نابلس، وهو المدخل البديل للمركبات في حال تم اغلاق حاجز عناب.

وكانت قوات الاحتلال أغلقت المدخل الرئيسي للقرية الواقع عند حاجز شوفة العسكري منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة في تشرين الاول/ اكتوبر عام 2023، ولم يتبق سوى الطريق الفرعي الترابي الذي يصل القرية ببلدة كفر اللبد شرق طولكرم وهو المنفذ الوحيد للقرية حالياً بعد اغلاق مدخلها الجنوبي.