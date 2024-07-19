"إسرائيل اليوم": نتنياهو يريد إقالة غالانت لكن لا يتجرأ على ذلك

وطن: يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى إقالة وزير جيش الاحتلال يوآف غالانت، بحسب وسائل اعلام عبرية.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، عن مصادر، أنّ نتنياهو عقد مشاورات سرية تبحث إقالة غالانت، لكنه "لا يجرؤ على القرار، خشية اندلاع مزيد من الاحتجاجات".

وتضيف الصحيفة: "المعنيون في الحكومة يقولون إن هناك نوعاً من القطيعة بين رئيس الوزراء والمؤسسة الأمنية التي يقودها غالانت".

في المقابل يشكّل غالانت، نوعاً من "الدعم التلقائي لهيئة الأركان ضدّ أيّ طلب تصحيحي أو نشاط أو استجابة" لمطالب رئيس الحكومة، وفق الصحيفة.

وتابعت بأنّ غالانت يريد إنشاء مستشفى لجرحى "الجيش" في قطاع غزة، خلافًا لموقف نتنياهو.



المصدر: الميادين