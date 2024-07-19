سريع: بالصواريخ والطائرات المسيّرة.. استهداف سفينة "Lovibia"في خليج عدن

وطن: أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أنّ القوات البحرية والصاروخيّة استهدفت، في عملية نوعية مشتركة، السفينة "Lobivia"، في خليج عدن، بعددٍ من الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، محققةً إصابة دقيقةً ومباشرة.

وأكد سريع أن الاستهداف أتى على خلفيَّة انتهاك الشركة المالكة للسفينة قرار حظر دخول موانئ فلسطين، مذكّراً بأنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان، ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وتأتي العملية استمراراً لعمليات القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وباب المندب، وضمن معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس" التي تخوضها جبهة الإسناد اليمنية، والتي تحدث قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك الحوثي في آخر خطابٍ له، عن فعاليتها العالية جداً.



المصدر: الميادين