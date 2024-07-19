"فورين بوليسي": "إسرائيل" عالقة في عام 2000

وطن: شكّكت صحيفة "فورين بوليسي" الأميركية، في قدرة حكومة الاحتلال على بسط سلطتها على أراضي فلسطين المحتلة في ظل عمليات حزب الله، وتهجير أكثر من 80 ألف مستوطن من المنطقة الحدودية.

وقالت في مقال تحت عنوان "إسرائيل عالقة في عام 2000"، إن الوضع في الجبهة الشمالية "لا يطاق بالنسبة للإسرائيليين"، بعد إجلاء المستوطنين خوفاً من عملية لحزب الله تشبه عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وخلصت إلى أن سلطات الاحتلال ليس لها أي رؤية واضحة بشأن "اليوم التالي للحرب" مشيرةً إلى أن "المستوطنين لا يملكون طريقاً واضحاً للمضي قدماً بمجرد توقف القتال".

كما أضافت أن هذه الأسئلة، تؤرق جيش الاحتلال جنوب لبنان، معتبرةً أن "الحرب الشاملة لن تؤدي إلى دمار واسع في لبنان فقط، بل في مستوطنات الاحتلال أيضاً وقواعده العسكرية". وأكدت أن الاحتلال غير قادر على حسم الحرب ضد المقاومة في لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب مع لبنان "بلا أي معنى استراتيجي بالنسبة لإسرائيل"، لأنها لن تستطيع أن تضمن قدرة "الجيش" على احتلال الأراضي اللبنانية، وأضافت أن "الحرب سوف تؤدي إلى سفك الكثير من الدماء".

كذلك، أكدت الصحيفة عجز الاحتلال عن "القضاء على تهديد حزب الله" رغم قوته النارية وقدرته التدميرية، ما يدفع قادة الاحتلال إلى تجنب أي حرب مع المقاومة في لبنان.

وفي سياق آخر، شكّكت "فورين بوليسي" في النجاح (الإسرائيلي) في "حرب الظل"، التي انتهت في يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأضافت أنّ الردع (الإسرائيلي) ضعف حتى قبل عملية طوفان الأقصى، مشيرةً إلى إرسال حزب الله قواته إلى الحدود مباشرة، ومحاولاته، بشكل دوري، التسلل إلى الأراضي المحتلة، بحسب قولها.



المصدر: الميادين