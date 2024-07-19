مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يهاجمون بلدة حوارة جنوب نابلس

وطن: هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، بلدة حوارة جنوب نابلس، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وأفاد مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت وسط بلدة حوارة عقب هجوم للمستوطنين على المواطنين لمنعهم من إعادة تأهيل محل تجاري يضم مخبزا، أغلقته قوات الاحتلال في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وأضاف أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكر أن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، بالتزامن مع إطلاق جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام وسط البلدة.

يتبع...