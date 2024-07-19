استشهاد ثلاثة مواطنين في قصف للاحتلال على خان يونس

وطن: استشهد اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين، جراء قصف الاحتلال، جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا جنوب خان يونس، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل وامرأة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد 38848 مواطنا، وإصابة 89459 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.