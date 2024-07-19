إصابة صحفي بقنبلة غاز ومواطنين بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة في بيتا

وطن: أصيب صحفي بقنبلة غاز بالرأس، وعدد من المواطنين بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قمعت مسيرة بيتا الأسبوعية، بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

وذكرت أن الصحفي صدقي ريان أصيب بقنبلة غاز بالرأس عقب ارتطامها بأحد الجدران، عقب استهداف الاحتلال للمواطنين ومنعهم من الاقتراب من الأراضي المحاذية لجبل صبيح المقامة عليه البؤرة الاستيطانية "افيتار".

وتأتي المسيرة الأسبوعية في بيتا عقب قرار حكومة الاحتلال بشرعنة بؤرة "أفيتار" عبر اعتبارها كـ"أراضي دولة"، إلى جانب 4 بؤر استيطانية أخرى في الضفة الغربية.