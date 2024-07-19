جنرال "إسرائيلي" بارز يحذر من "أكاذيب" تقارير الجيش.. "بعيدة عن الواقع"

رام الله – وطن للانباء: نشرت صحيفة "معاريف" العبرية مقالا للجنرال الإسرائيلي السابق إسحاق بريك، هاجم فيه قيادة جيش الاحتلال فيما يتعلق بالعدوان على قطاع غزة

وقال بريك في مقال إن "الفرق بين تقارير الجيش والواقع على الأرض يثير القلق، حيث يحذر الخبراء من مفهوم جديد ويشيرون إلى التحديات الاستراتيجية في القتال في غزة".

إسحاق بريك الذي يعد من أبرز ضباط سلاح المدرعات سابقا، وشغل منصب قائد الكليات العسكرية، وهو خبير عسكري حاليا بعد تقاعده، هاجم بشكل خاص المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري.

كما كذّب بريك رواية جيش الاحتلال بالتمكن من قتل نحو نصف مقاتلي "حماس"، قائلا إن من استشهد منهم أقل من ذلك بكثير، عوضا عن أن المقاومة عوضتهم بمقاتلين شبان جندتهم خلال العدوان.

وتاليا الترجمة الكاملة للمقال:

لمن لا يزالون أسرى "المفهوم" ويتبعون المحللين والمراسلين العسكريين - معظمهم يمثلون الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي في قنوات التلفزيون، الإذاعة، الصحف، والمواقع التي يعملون بها، ولا يقولون الحقيقة للجمهور بل يضللونهم؛ فقد ساهموا ويساهمون في أكبر كارثة في تاريخ إسرائيل التي حدثت في 7 أكتوبر 2023.

أولئك المراسلون والمحللون العسكريون لم يتعلموا شيئًا من الكارثة الرهيبة التي أصابتنا في السابع من أكتوبر، ويواصلون بث أكاذيب الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. قصص الناطق مبنية على توجيهات وشرعية يتلقاها من قادة كبار في الجيش الإسرائيلي، مما يحول الإخفاقات الكبرى إلى نجاحات.

هذه ثقافة الكذب التي نمت إلى أبعاد وحشية لم يشهدها الجيش الإسرائيلي من قبل. تقارير المراسلين العسكريين يوميًا تعتمد على معلومات من الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي والقادة الكبار، يدعون فيها مقتل مئات من مقاتلي حماس؛ ومؤخرًا، ذكر مراسل عسكري أنه في الأسبوعين الماضيين قتل ألف مقاتل.

لم تمنع هذه الكذبة رئيس الأركان من الإعلان بنفسه عن مقتل 900 مقاتل حماس في رفح. كما أنهم يزعمون إغلاق الأنفاق في محور فيلادلفيا ونتساريم، وغيرها من الأكاذيب التي لا يسعني ذكرها هنا.

أتحدث إلى قادة وجنود يقاتلون في قطاع غزة، ويقولون إنهم بالكاد يواجهون مقاتلي حماس، لأن حماس تقاتل بأسلوب حرب العصابات. تتعرض قواتنا للعبوات الناسفة، والألغام التي يدخلون إليها دون فحص، والصواريخ المضادة للدبابات التي تطلقها حماس من الأنفاق وتختفي على الفور في الأنفاق. في أفضل الأحوال، تتمكن قواتنا من إصابة بعض الأفراد إلى العشرات من مقاتلي حماس. يقول القادة والجنود أيضًا إنه ليس لديهم القدرة على إغلاق الأنفاق التي توجد على عمق يصل إلى 50 مترًا تحت محور فيلادلفيا ونتساريم. جيش يكذب لا يمكنه الانتصار.



أولئك المراسلون والمحللون العسكريون يسهمون بالفعل في الكارثة القادمة التي قد تكون أسوأ بكثير من سابقتها. يستغل هؤلاء الكتاب الملكيين حقيقة أن غالبية الجمهور ليسوا على دراية بأمور الأمن، ويفضلون دفن رؤوسهم في الرمال والعيش في ظلام تام عما يحدث حولهم. أوصي بشدة هؤلاء الأشخاص بالخروج من الواقع الافتراضي الذي يغذيه المحللون، والمراسلون العسكريون، والناطق بلسان الجيش الإسرائيلي - والاستماع بعناية لما يحدث فعلاً حتى لا يتفاجأوا مرة أخرى.

إليك بعض الأمثلة على الحقائق مقابل الأكاذيب التي يغذي بها الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي الجمهور:

محور فيلادلفيا هو شريط عازل بطول حوالي 14 كيلومترًا على الحدود مع مصر. تم إنشاء الشريط مع إتمام انسحاب الجيش الإسرائيلي من سيناء في عام 1982 بعد اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر. الشريط ظل تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية حتى بعد اتفاقيات أوسلو. في سبتمبر 2005 (بعد 23 عامًا من سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا) انسحب الجيش الإسرائيلي من الشريط مع تنفيذ خطة الانسحاب واستكمال الخروج من قطاع غزة. في مايو ويونيو 2024، استكمل الجيش الإسرائيلي إعادة احتلال الشريط خلال معركة رفح في حرب "السيوف الحديدية".

خلال 23 عامًا (2005-1982) من وجود الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا، لم يتمكن من إغلاق معظم الأنفاق التي مرت تحتها بعمق يصل إلى 15 مترًا وحتى 50 مترًا (اخترق الجيش الإسرائيلي الأرض لعمق يصل إلى 5 أمتار فقط)، والتي استخدمت لتهريب الأسلحة والمعدات القتالية من سيناء إلى قطاع غزة لسنوات عديدة. خلال تلك السنوات، قتل وأصيب العديد من الجنود في العمليات على الشريط. التقدير هو أنه في ذلك الوقت كان هناك على الأقل مائة نفق تحت محور فيلادلفيا. يمكن الافتراض أنه اليوم، بعد عشرين عامًا من انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، هناك المزيد من الأنفاق، بعضها أعمق وأكبر.

أود أن أوضح أنه بالرغم من أن الجيش الإسرائيلي سيطر مؤخرًا على جزء من رفح وعلى محور فيلادلفيا فوق سطح الأرض، إلا أنه بخلاف تصريحات رئيس الأركان والناطق بلسان الجيش، لم يقتل فيها 900 مقاتل حماس بل عشرات فقط. الأمر الأكثر خطورة هو أن الجيش الإسرائيلي لم يغلق الأنفاق التي تمر على عمق 15 إلى 50 مترًا تحت محور فيلادلفيا، والتي تهرب منذ سنوات طويلة الأسلحة والذخائر إلى قطاع غزة بيد حماس. لإغلاق الأنفاق، يجب حفر خندق بطول 14 كيلومترًا بعمق 50 مترًا، من كرم أبو سالم في الشرق إلى البحر في الغرب. الجيش الإسرائيلي ليس لديه القدرة ولا النية لفعل ذلك، والمصريون لن يسمحوا بذلك. ولذلك فإن المهمة الرئيسية التي من أجلها دخل الجيش الإسرائيلي إلى رفح واحتل محور فيلادلفيا، والتي كلفتنا العديد من القتلى والجرحى، فشلت فشلًا ذريعًا. ينطبق الشيء نفسه على ما يحدث بالضبط في ممر نتساريم، الذي يفصل بين شمال القطاع وجنوبه.

أسلحة ومقاتلو حماس المسلحين يعبرون تحت قوات الجيش الإسرائيلي الجالسة على محور نتساريم بدون أي مشكلة في الأنفاق من جنوب القطاع إلى شماله والعكس. حان الوقت ليقول الجيش الحقيقة، ولا يضلل الناس، ويتوقف عن تحريف الواقع ليخلق صورة المنتصرين؛ لا يوجد شيء أخطر من ذلك! استمرار الحرب التي فقدت هدفها هو كل ما يريده "القادة" لضمان بقائهم لفترة أطول. وليس ذلك فقط، بل سيكون ذلك على حساب منع المزيد من القتلى والجرحى في صفوفنا، تحرير الرهائن، إعادة بناء الجيش، إعادة بناء العلاقات الدولية وإعادة بناء تماسك المجتمع.

فيما يلي مقطع من رسالة مقاتل من كتيبة الهندسة القتالية في محور نتساريم في قطاع غزة:

"تحدثت في الأسابيع الأخيرة عن خداع الجيش الإسرائيلي بشأن عدد القتلى في حماس. وأتساءل بصوت عالٍ أثناء التمشيط في جباليا، كيف من الممكن أن يُقتل 300 مقاتل في التمشيط، ونحن لم نرَ أي عدو بأعيننا. كتيبة المظليين لم ترَ أي عدو باستثناء مقاتلين قتلا قائد السرية، وتم تصفيتهم في اليوم التالي من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع آخر بالكامل، لأنهم لم يتقدموا نحو المبنى الذي كان فيه المقاتلون. ولكن القصف والقذائف كانت حولنا طوال النهار والليل! انفجارات من هنا إلى إشعار آخر. تساءلت بصوت عالٍ أمام ضابط في كتيبة المدرعات، هل من الممكن أن تكون جميع أرقام القتلى التي يعلن عنها الجيش الإسرائيلي هي نتيجة قصف المدرعات؟ لأن جنود المشاة لا يرون العدو. قال لي لا إطلاقًا. باختصار، أتساءل هل يكذب الجيش الإسرائيلي هنا أيضًا...

هذا النقص يرتبط أيضًا بشعورنا بالخداع أثناء التمشيط في جباليا لأننا كنا في مهمة محددة جدًا لتدمير منطقة معينة، وفي النهاية، عندما انسحبنا، لم ندمر حتى 40% منها. كان المنطق هو الدخول إلى منطقة لم يدخلها الجيش الإسرائيلي من قبل، وتدمير جميع البنى التحتية فيها حتى لا يستطيع حماس العودة إليها جسديًا بعد أن نغادرها. ماذا حدث فعلاً؟ انسحبنا دون إكمال المهمة الهندسية لدينا، والتي كانت واحدة من أهم المهام هناك، بالإضافة إلى العثور على جثث الرهائن السبعة وتدمير كتيبة حماس التي أعادت تأسيسها هناك كما لو لم يحدث لها شيء في الحرب. نفس القصة حدثت مع كتيبة حماس التي عادت إلى حي صبرا في غزة. يعود مقاتلو حماس عبر الأنفاق تحت محور نتساريم كما لو أننا لسنا هناك، لأننا لا نعيقهم بأي شكل من الأشكال. في فترة الخدمة العسكرية الإلزامية، كنا جزءًا من القوات التي أنشأت العائق تحت الأرض على حدود غزة. كنا شهورًا نحرس الحفارات التي كانت تحفر في الأرض حتى يجدوا الأنفاق التي تعبر السياج. في النهاية تم تدميرها، ربما ليس كلها، ولكن كان هناك تدمير معين. لماذا لا يفعلون الشيء نفسه في محور نتساريم؟ ما الفائدة من التمشيط في الحي إذا تركنا الأنفاق تحت المحور دون تدميرها وإغلاقها والمباني التي يمكن أن تتأسس فيها كتائب حماس مرة أخرى؟

يدعي الجيش أن هناك 50% من مقاتلي حماس لا يزالون أحياء في قطاع غزة. هذه المعلومة ليس فيها ذرة من الحقيقة، فقد قُتل منهم أقل بكثير من 50%، لكن الذين قُتلوا تم استبدالهم بشباب صغار احتلوا أماكنهم، ولذلك فإن حماس اليوم قريبة من حجمها الذي كانت عليه قبل الحرب.

جيشنا لا يعترف بأنه لم يحقق الهدف الرئيسي وهو انهيار حماس، وبدلاً من ذلك يخدع الجمهور بأن الضغط العسكري القليل سيمكن الجيش من تحقيق أهدافه. يجب أن نتذكر أن الرهائن لم يُحرروا بعد، وبعد فترة من الزمن، لن ينجو الرهائن الأحياء في الأنفاق الخانقة.

80% من مئات الكيلومترات من الأنفاق لا تزال تحت سيطرة حماس، وعدد مقاتلي حماس يصل إلى عشرات الآلاف. الكثير منهم لا يزالون مختبئين في الأنفاق، والعديد الآخرون متنكرين كمواطنين بريئين على الأرض. هذا يشكل ضررًا هائلًا يمكن أن يظهر لسنوات عديدة حتى إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاقيات معهم.

لكي يتم انهيار حماس، كان يجب على الجيش الإسرائيلي تدمير البنية التحتية الرئيسية لها وهي مئات الكيلومترات من الأنفاق. لا يكفي تدمير العقارات والبنية التحتية القتالية لحماس على السطح وقليل جدًا تحت الأرض. لكي يتم تدمير الأنفاق وإغلاقها تحت محور فيلادلفيا ومحور نتساريم، كان يجب على الجيش الإسرائيلي البقاء في جميع أنحاء قطاع غزة لفترة طويلة بعد احتلال المنطقة وتدمير الأنفاق.

ومع ذلك، لم يتم تجهيز الجيش الإسرائيلي بالوسائل المناسبة لتدمير الأنفاق في السنوات التي سبقت قرارهم بأن حرب غزة لن تكون مرة أخرى. بسبب النقص الكبير في قوات الجيش نتيجة للتخفيض الجذري في الجيش البري على مدى العشرين عامًا الماضية، اضطر الجيش الإسرائيلي لمغادرة المنطقة والانتقال إلى أسلوب الغارات التي لا تكفي لانهيار حماس، لكنها تؤدي إلى الكثير من الخسائر في صفوف قواتنا، واستنزاف جنود الاحتياط، تدمير الاقتصاد، فقدان العلاقات الدولية، والإضرار بصلابة المجتمع.

يجب علينا أيضًا أن نفهم جيدًا، أن قتل قادة حماس وحزب الله لا يقربنا من النصر. لديهم جميعًا بدائل وأحيانًا أكثر تطرفًا، حتى إذا طلب حماس وقف إطلاق النار، وسنحتفل ونفرح بأن الضغط العسكري قد هزمه، فلا ينبغي أن نختلط - حماس لا تزال اليوم مع 80% من أنفاقها، مع عدد من المقاتلين مشابه لما كان لديه قبل الحرب بعد انضمام الشباب، مع معابر مفتوحة في الأنفاق التي تعبر من سيناء إلى قطاع غزة، ونفس الشيء في محور نتساريم. القدرات المحتملة لا تزال قائمة، وحتى إذا قررت حماس أن التهدئة مناسبة لها الآن لبضع سنوات، وحتى لو قررت حماس أن بضع سنوات من الهدوء مناسبة لها الآن، فإنه سيظل يشكل تهديداً حقيقياً، لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من إسقاطه. على المدى القصير والطويل، خسرنا الكثير.

في النهاية، يجب البدء في وقف القتال، حيث سيتم تحرير الرهائن بالاتفاق، ويمكننا الافتراض بدرجة كبيرة أن حزب الله سيوقف إطلاق النار أيضًا؛ يجب الإسراع في إعادة بناء الجيش الذي يفتقر إلى الدبابات، الأجزاء، والذخيرة، وهو مستنزف للغاية؛ يجب إعادة بناء اقتصاد إسرائيل، العلاقات الدولية، وصلابة المجتمع لكي نعود إلى الطريق الصحيح، وعندما نعود أقوياء - سنكون قادرين على مواجهة كل التحديات.

المصدر: عربي 21