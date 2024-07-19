تحت شعار "ثابتون مع غزة رغم أنف كل عميل".. مسيرات حاشدة في صعدة وعدة محافظات يمنية

وطن: خرج اليمنيون، صباح اليوم الجمعة، في مسيرات حاشدة في محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب، وعدد من مديريات محافظات عَمْران وإب وتعز، نصرةً للشعب الفلسطيني ومقاومته، تحت شعار "ثابتون مع غزة رغم أنف كل عميل".

ويتوقّع أن تشهد العاصمة صنعاء أيضاً، إلى جانب محافظات يمنية أخرى، مسيراتٍ حاشدةً في وقت لاحق اليوم في أكثر من 200 ساحة وميدان، تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وحدّدت لجنة "نصرة الأقصى" ميدان السبعين في صنعاء، وأكثر من 230 ساحة مركزية وفرعية أخرى في 14 محافظةً يمنية، للاحتشاد نصرةً للشعب الفلسطيني وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة لأهل غزة.

وتتوزّع هذه الساحات على محافظات إب، ذَمَار، عَمْران، صعدة، البيضاء، تعز، الحُدَيْدَة، حَجَّة، المَحْوِيت، الجوف، مأرب، رَيْمَة، لحج، والضالع.

يُذكر أنّ الشعب اليمني يواصل خروجه المليوني الأسبوعي، على الرغم من العدوان الأميركي - البريطاني، تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً باستمرار مجازر الإبادة "الإسرائيلية" في قطاع غزة، وتأييداً لعمليات القوات المسلحة اليمنية المساندة للمقاومة الفلسطينية.

وكان آخر العمليات التي تبنّتها القوات المسلحة اليمنية تلك التي استهدفت "تل أبيب"، فجر اليوم. وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ سلاح الجو المسيّر عمليةً عسكريةً نوعيةً، تمثّلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة.

وأكد سريع أنّ العملية حققت أهدافها بنجاح، كاشفاً أنّها نفِّذت عبر طائرةٍ مسيّرةٍ جديدةٍ اسمها "يافا". معلناً منطقة يافا المحتلة "منطقةً غير آمنة".

وشدد على أنّ المنطقة "ستكون هدفاً أساسياً في مرمى أسلحتنا"، وأنّ القوات المسلحة "ستقوم بالتركيز على استهداف جبهة جيش الاحتلال الداخلية والوصول إلى العمق".

وأكدت القوات المسلحة اليمنية امتلاكها بنكاً للأهداف في فلسطين المحتلة، منها العسكرية والأمنية الحساسة، وأنّها "ستمضي في ضرب تلك الأهداف رداً على مجازر احتلال وجرائمه اليومية بحقّ إخواننا في قطاع غزة".



المصدر: الميادين