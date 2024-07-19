قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم واندلاع مواجهات

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدن بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور والدوحة، ومخيم الدهيشة، وتمركزت على طول امتداد شارع القدس الخليل، وفي منطقة باب الزقاق والدوار الروسي .

وأفاد مصدر محلي بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع في مخيم الدهيشة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المخيم وفي شارع القدس الخليل، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.