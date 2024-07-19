مجازر في غزة والنصيرات وقوات الاحتلال تفجر مباني في رفح

وطن: استُشهد وأصيب عشرات المواطنين في مجازر جديدة للاحتلال بمدينة غزة ومخيم النصيرات (وسط)، في حين نسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين بجروح نتيجة غارة للاحتلال استهدفت منزل عائلة أبو شكيان في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشهدت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح قصفا مدفعيا متقطعا، فيما شهدت مناطق جنوب شرق مخيم البريج إطلاق نار من الآليات التابعة لجيش الاحتلال.



وفي مدينة غزة، استشهد وأصيب العشرات في قصف جوي للاحتلال استهدف حيي التفاح والزيتون.

وكذلك قصفت مدفعية الاحتلال محيط معبر إيرز وشمال منطقة قليبو وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط وإطلاق نار من الآليات المتمركزة شمال وشرق الحدود.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال 24 ساعة أوقعت أكثر من 54 شهيدا، وصلت جثامينهم إلى المستشفيات، إضافة إلى 95 مصابا.

وقالت الوزارة إن إجمالي الشهداء نتيجة عدوان الاحتلال منذ بدء الحرب وصل إلى 38 ألفا و848 شهيدا، في حين بلغ إجمالي عدد المصابين 98 ألفا و459 مصابا.

نسف منازل

وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال تدمير مبانٍ سكنية في مدينة رفح جنوبي القطاع، بالتزامن مع اندلاع اشتباكات متفرقة مع الفصائل الفلسطينية.

ونفذت مدفعية الاحتلال قصفا مدفعيا عنيفا ومتجددا على مناطق وسط وغرب وشمال غرب مدينة رفح، وتركز على الحي السعودي غربي المدينة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال أحياء الفخاري ومعن وعبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس (جنوب) بشكل مكثف، واستهدفت منزلا يعود لعائلة "قديح" دون وقوع إصابات، وسط إطلاق نار مكثف.



عمليات للمقاومة

في المقابل، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصفت بصواريخ 107 قصيرة المدى، مقرا للقيادة والسيطرة تابعا لجيش الاحتلال في محور نتساريم جنوبي مدينة غزة.

كما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قتل وإصابة جنود الاحتلال في محور نتساريم، إثر قصفهم بقذائف الهاون، وأكدت أن مروحيات قامت بنقلهم.

وقالت القسام إنها استهدفت في عملية مشتركة مع سرايا القدس جنود الاحتلال في حي الشجاعية بغزة.

من جهتها، بثت سرايا القدس مشاهد من استهداف مقاتليها بالاشتراك مع كتائب القسام، جنودا من جيش الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد أثناء محاولتهم التوغل في حي الشجاعية بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال بدعم أميركي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل قوات الاحتلال هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

المصدر : الجزيرة + وكالات