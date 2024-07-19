الشبكة تحذر من التداعيات الخطيرة لمنع الاحتلال إدخال المساعدات الغذائية إلى غزة وشمال القطاع

وطن: حذرت شبكة المنظمات الأهلية بشدة من التداعيات الخطيرة لمنع قوات الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية المختلفة وخاصة الغذائية إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة.

وأشارت الشبكة إلى أن الاحتلال يفرض قيوداً على دخول المساعدات وفي مقدمتها الخضار والبروتينات وحليب الأطفال، ما عدا كميات قليلة من بعض أصناف المواد الغذائية المعلبة إلى غزة وشمال قطاع غزة.



كما يمنع جيش الاحتلال دخول معظم الأصناف، مما فاقم الأوضاع الصحية وسوء التعذية وخاصة لدى الأطفال في ظل تدهور أوضاع المنظومة الصحية.



وأكدت الشبكة أنها تلقت من خلال أعضاءها عشرات المناشدات حول تفاقم حالة المجاعة في غزة وشمال القطاع، في ظل نفاذ ونقص الكثير من أصناف المواد الغذائية بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات، حيث بات طعامهم الأساسي رغيف الخبز.



واعتبرت الشبكة أن ما يقوم به الاحتلال من قتل وتدمير واجبار المواطنين على النزوح المتكرر، ومنع الغذاء والماء والوقود لتشغيل المستشفيات وآبار المياه ومحطات التحلية، يأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ارتكابها بحق شعبنا وخاصة الأطفال.



وأكدت الشبكة أن الصمت الدولي وضعف التحركات الدولية تجاه هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة والتي يستغلها الاحتلال لاستهداف حياة أبناء شعبنا وتعميق الأزمة الانسانية.



وطالبت الشبكة كافة الجهات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالعمل الجاد من أجل الضغط لوقف العدوان وإدخال المساعدات بأشكالها المختلفة لكافة مناطق قطاع غزة وخاصة إلى غزة وشمال قطاع غزة.