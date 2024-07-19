حزب الله يستهدف "أبيريم" و"نيفيه زيف" للمرة الأولى.. و"رويسات العلم" بصاروخ "وابل"

وطن: أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الجمعة، استهدافها موقع "رويسات العلم" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، مؤكدةً تحقيق إصابة مباشرة، ما أدى إلى تدمير قسم منه واشتعال النيران فيه.

وكشفت المقاومة، في بيان لها، أنّ الاستهداف تم بصاروخ "وابل" الثقيل، مؤكدةً أنّه من صناعة مجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان. وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله استخدام صاروخ "وابل".

ونفّذ حزب الله عمليتين أخريتين، استهدفتا مستوطنتي "أبيريم" و"نيفيه زيف" ‏للمرة الأولى. وأوضح أنّه تم استخدام صواريخ الكاتيوشا في كلا العمليتين.

واستهدف مجاهدو ‌‏المقاومة انتشاراً لجنود الاحتلال في محيط ثكنة "‏راميم" بصاروخ بركان، وأصابوه إصابة مباشرة. وكذلك موقع "المطلة" بقذائف ‏المدفعية.

وأعلنت المقاومة استهداف مرابض مدفعية الاحتلال في "خربة ماعر" وانتشاراً لجنوده في محيطها بعشرات صواريخ ‏الكاتيوشا و"الفلق"، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وأكدت المقاومة الإسلامية في لبنان أنّ هذه العمليات تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال على القرى اللبنانية، والتي كان آخرها صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا.

السرايا اللبنانية تستهدف موقع "الراهب"

بدورها، أعلنت السرايا اللبنانية لمقاومة الاحتلال استهدافها موقع "الراهب" بالصواريخ الموجّهة وقذائف المدفعية، مؤكدةً تحقيق إصابة مباشرة.

وشدّدت السرايا، في بيان، على أنّ العملية تأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة الاحتلال ودفاعاً عن لبنان، معاهدةً الشعب اللبناني على مواصلة المقاومة حتى النصر والتحرير.



وتحدثت وسائل إعلام عبرية عن دوي صفارات الإنذار في منطقة "ميرون"، حيث سُمع صوت انفجار كبير. وأكدت أنّ صواريخ من لبنان سقطت في مستوطنة "مرغليوت"، حيث دوّت صفارات الإنذار أيضاً.

وأشار الإعلام العبري إلى دوي صفارات الإنذار بشكل متكرر في عدد من مستوطنات الشمال، بينها "المطلة". وسقطت صواريخ في "المطلة" أيضاً، بحسب ما أكده الإعلام العبري.



بالتوازي، تتواصل اعتداءات الاحتلال التي تستهدف القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال بلدة شبعا وأطراف بلدة حولا.

وأكدت مصادر في الجنوب أنّ قوات الاحتلال استهدفت أحراج بلدة الهبارية بالقذائف المضيئة والمدفعية.



المصدر: الميادين