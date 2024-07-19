فصائل فلسطينية تبارك العملية اليمنية في "تل أبيب": تطور نوعي في معركة المقاومة ضد الاحتلال

وطن: باركت لجان المقاومة في فلسطين، اليوم الجمعة، العملية البطولية التي نفذتها القوات اليمنية باستهداف مدينة "يافا" المحتلة، ما يسمى (إسرائيلياً) "تل أبيب".

وفي بيان، قالت لجان المقاومة إنّ "عملية يافا النوعية تؤكد أنّ لا استقرار ولا أمان للصهاينة على أرضنا المحتلة"، متوجّهةً بالتحية إلى مجاهدي اليمن "الذين يذلون الاحتلال وجيشه في كل زمان ومكان".

كما دعت قوى وأحرار الأمة كافة إلى "الاقتداء بأبطال الجيش اليمني وضرب جيش الاحتلال والجيش الأميركي في كل أنحاء المنطقة".



بدورها، أكّدت حركة المجاهدين الفلسطينية أنّ العملية البطولية التي استهدفت "تل أبيب" تُعدّ "تطوراً نوعياً في معركة محور المقاومة ضد الاحتلال".

وفي بيان، ثمّنت حركة المجاهدين موقف الشعب اليمني وموقف قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، والقوات اليمنية المسلحة وحركة أنصار الله الثابت من نصرة غزة، على الرغم من التآمر والحصار والعدوان لثنيهم عن مواصلة الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم.

وأكّدت الحركة أنّ "ما يقوم به اليمن وباقي أطراف محور المقاومة هو أشرف تدخل عسكري لنصرة المظلومين ووقف ظلم الاحتلال في الوقت الذي تتآمر وتتواطئ المنظومة الدولية التي أنشئت لهذا الغرض مع الاحتلال الإجرامي ضد شعبنا، وتبرر له جرائمه وتوفر له الغطاء الدولي لمواصلة الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وفي الختام، دعت الحركة قوى المقاومة كافة إلى تصعيد الضغط بكل أنواعه، لا سيما العسكري تجاه الاحتلال، كذلك على داعميهم الأميركان، حتى وقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة.

كذلك، أشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعملية البطولية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية، قائلةً إنّ جبهات الإسناد في اليمن ولبنان والعراق "أوفت بوعودها، ووسعت من نطاق ردودها على تصاعد مجازر الاحتلال في قطاع غزة"، وهي "مستعدة لمواصلة هذه العمليات النوعية إذا استمر العدوان".

وأضافت الجبهة الشعبية أنّ ⁠هذه العملية "تُشّكل تَحوّلاً نوعياً في ردود جبهات المقاومة الإسنادية"، مشيرة إلى أنّها تبرهن على قدرة القوات المسلحة اليمنية، على اختراق عمق الاحتلال"، كما "تكشف عن انهيار منظومة الردع الإسرائيلي، وعجز الاحتلال عن توفير الأمن لجيشه المهترئ".

وأضافت، في بيان، أنّ هذه العملية "وجّهت أيضاً رسائل واضحة إلى قادة الاحتلال الجبناء أنّ كامل جيش الاحتلال أصبح تحت مرمى ضربات المقاومة وجبهات الإسناد، وأنّه لا مأمن للمستوطنين في أي مكان".

ولفتت الجبهة إلى أنّ "نجاح المقاومة في اختراق منظومة الاحتلال يؤكّد أنّ أميركا وحلفائها ليسوا قادرين على حماية جيش الاحتلال من الضربات الموجعة للمقاومة".

يأتي ذلك بعدما أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة، ما يسمى (إسرائيلياً) "تل أبيب"، وذلك بطائرةٍ مسيرةٍ جديدةٍ اسمها "يافا"، قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للاحتلال، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية منطقة يافا المحتلة "منطقةً غير آمنةٍ"، حيث "ستكون هدفاً أساسياً في مرمى أسلحتنا"، وأنّ القوات المسلحة "ستقوم بالتركيز على استهداف جبهة جيش الاحتلال الداخلية والوصول إلى العمق".

وإذ أعلن عن هذه العملية، أكّد العميد سريع امتلاك القوات المسلحة بنكاً للأهداف في فلسطين المحتلة، منها العسكرية والأمنية الحساسة، وأنّها "ستمضي في ضرب تلك الأهداف رداً على مجازر الاحتلال وجرائمه اليومية بحقّ إخواننا في قطاع غزة".



المصدر: الميادين