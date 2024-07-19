لابيد: انفجار "تل أبيب" دليل على أن الحكومة لا تستطيع توفير الأمن

رام الله - وطن: قال زعيم المعارضة في دولة الاحتلال يائير لابيد إن انفجار تل أبيب دليل على أن الحكومة لا تستطيع توفير الأمن، مؤكدا أن المعارضة تعرف كيف تشكل حكومة فعالة تعيد الأمن والقوة إلى "إسرائيل".

وكتب لابيد في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "تحطم الطائرة بدون طيار في تل أبيب هو دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تعرف ولا تستطيع توفير الأمن ، ومن يفقد الردع في الشمال والجنوب يفقده أيضا في قلب تل أبيب".

وأشار إلى أنه لا توجد سياسات ولا خطط، كل العلاقات العامة والمناقشات حول أنفسهم. عليهم الذهاب"، مضيفا: "سنعرف كيفية تشكيل حكومة فعالة وفعالة من شأنها أن تعيد الأمن والقوة إلى إسرائيل".

وصباح اليوم الجمعة، وأعلنت حركة "أنصار الله" اليمنية أنها "ضربت هدفا مهما في تل أبيب بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم "يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها".