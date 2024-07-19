د.عقل أبو قرع يكتب لوطن.. حول خطورة تصاعد العنف المجتمعي!!

أثارت حوادث قتل واعتداءات وشجارات خلال الأيام القليلة الماضية قلقا وامتعاضا في مجتمعنا، وبغض النظر عن الأسباب أو نوعية الحوادث أو نتائجها، الا ان ذلك يتطلب تدخلات وإجراءات تعمل على منع وقوع هذه الحوادث من الأساس وليس فقط التعامل مع تداعياتها، لان استمرار هذه الدوامة من العنف سوف يكون له تداعيات وخيمة على السلم المجتمعي وعلى الفلتان الأمني الشخصي والمجتمعي وبالتالي قلق الناس على حياتهم وممتلكاتهم وآثار سلبية قاتمة على المجتمع تضاف الى الاوضاع الصعبة التي نشهدها حاليا.

وكان لافتا خلال الأسابيع القليلة الماضية، التصاعد الحاد في العنف المجتمعي في بلادنا، وكان واضحا أن معظم من ينخرط في هذا العنف هم من فئة الشباب، وبغض النظر عن نوعية وحدة هذا العنف، أو الموقع، أو التداعيات أو الاسباب، ألا أن ذلك يحتاج الى دراسة معمقة للأسباب والعوامل التي تقود الى هذا العنف، بحيث أصبحت حوادث العنف ومن ضمنها القتل، من الأمور الاعتيادية، التي قد يمر عليها الكثيرون بدون وقفة أو ارباك أو دعوات، كما كان يتم في الماضي، أي قبل سنوات في بلادنا.



فهناك حوادث الاعتداءات ومنها الاعتداء على النساء وبأشكال مختلفة ومؤلمه، وهناك الاقتتال الطلابي داخل وخارج المباني الأكاديمية التي تعلمنا أن لها حرمة واحترام، والتي منها ما أدى وبشكل عنيف الى قتل طلاب، ومنها العنف والصراعات الأكثر امتدادا وتأصلا، وبالأخص بين العائلات وبغض النظر عن الاسباب، كما حدث في الخليل ونابلس وغيرها من المناطق مؤخرا، ومنها العنف الذي اصبح شبه اعتيادي، متمثلا في مظاهر مثل السرقات والاعتداء على المنازل والنصب وسرقة السيارات أو لوحاتها وغير ذلك من ظواهر لم نعتد عليها في الماضي.



وبالإضافة الى ذلك، وحسب مؤسسات حقوقية ونسوية في بلادنا، يشهد كل عام مقتل عشرات النساء، تحت أسباب لها علاقة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، أي أن حالات القتل في هذه الحالات لها علاقة بطبيعة التعامل مع المرأة او الرجل، أي النوع الاجتماعي، أي نظرة المجتمع الى المرأة أو الرجل، وما يرفق ذلك من فجوات وعدم مساواة، سواء في التعامل أو الحصول على الفرص أو الخدمات او الأجر أو طبيعة العمل أو فرص التوظيف أو التعليم أو الحصول على الحقوق من اقتصادية واجتماعية وسياسية وغير ذلك.



ومن مظاهر العنف الجديد كذلك، ما بات يعرف بالعنف الالكتروني، أو هو ما يتم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والمتعددة، من سرقة معلومات أو بيانات أو صور وبالتالي ابتزاز وتهديدات، وما لذلك من تداعيات قد تكون عنيفة أو مميتة في بعض الاحيان، ومن مظاهر العنف في هذا المنوال، حوادث الطرق أو السيارات المميتة، والتي بشكل أو بآخر قد تتقاطع أسبابها، مع أسباب أنواع العنف الأخرى.

ولا داعي للتعمق كثيرا في محاولة لسبر غور الأسباب للعنف بأنواعه، فالوضع الاقتصادي المتردي، والذي أفرز بالدرجة الأولى وسوف يفرز البطالة وعدم وجود فرص للعمل، وبالأخص عند فئة الشباب من الإناث والرجال، وهذا بدوره ادى الى التردي في الوضع الاجتماعي والتربوي، وهذا بدوره وبالإضافة الى التردي في الوضع السياسي من جمود وضبابية وعدم وجود آمال بالتغيير.

وبالإضافة الى استحواذ فئة محددة ضيقة على امتيازات كثيره، هذه الاوضاع المتشابكة معا، أدت الى ما نحن فيه من مظاهر العنف والإحباط في الوقت الحالي، ومنها المظاهر العنيفة التي تأخذ حيزا كبيرا في الاعلام ومن خلال حديث الناس ومنها الاعتداء على الأفراد التي أدت الى القتل خلال الايام الماضية، والتي من الواضح أنها سوف تتواصل وتتراكم إذا استمرت الأوضاع الحالية على ما عليه.

ومن إفرازات الأوضاع المتردية هذه، هو تفشي ظواهر الواسطة والمحسوبية الفساد، وتصاعد ظاهرة الاكتئاب والإحباط وبالأخص عند الجيل الشاب في بلادنا، من أناث وذكور، وبالطبع فأن من إفرازات مظاهر الاكتئاب هو العنف وبأنواعه، ومن إفرازات العنف ظواهر الاكتئاب، حيث أن مرض الاكتئاب يتشكل أو يتطور بفعل عوامل نفسيه اجتماعيه اقتصاديه وتوتر وضغوط وما الى ذلك.

وإذا كانت حوادث العنف الفردية هنا وهناك يتم معالجتها بشكل أو بأخر حسب حدتها، سواء في الإطار العشائري أو من خلال الجاهات او العادات والتي قد تأخذ مظاهر وتداعيات مؤلمه وبالأخص على أناس أبرياء لم يكن لهم دورا في العنف، أو من خلال الإطار الأمني أو القانوني، أو في الإطار العائلي الضيق، ألا أن تصدعات العنف المجتمعي وان تواصلت وتراكمت وتصاعدت، سوف تصبح أمرا روتينيا يمر عليه الناس بشكل سريع، ويصبح جزءا من الواقع المؤلم العنيف الذي عايشناه خلال الفترة الماضية.

وهذا يستدعي التدخل وبعمق، اولا من الجهات الرسمية وبأنواعها، من خلال توفير البيانات والأرقام واجراء الابحاث والدراسات التي تحدد أسباب العنف بشكل موضوعي علمي بعيدا عن التخبطات والاجتهادات، وربط الأسباب مع انواع العنف وحدته، وبالتالي التدخل من خلال اجراءات مدروسة عمليه وبشكل تعاوني، والاهم هو الالتزام بنظام من المتابعة والتقييم للنتائج وفي فترة زمنية.

والتدخل الرسمي وكما يتم في المناطق في العالم، يستدعي التدخل في كافة المسارات التي ترابطها يؤدي الى العنف، في المسارات الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والسياسية وما الى ذلك، وبالإضافة الى الجانب الرسمي وهو الاهم، فأن هناك أدوارا مهمة ولو في نطاق أضيق لمؤسسات المجتمع المدني وبأنواعها، وفي إطار العائلة الممتدة وفي داخل الأسرة، وكل حسب وسائله وامكانياته، لكي تعمل مجتمعة للحد من ظواهر عنف ومنها حوادث مميته، قد تصبح أن تواصلت، مع الزمن عندنا جزءا عاديا من الأمور الحياتية، مثل تلك التي تعايشها مجتمعات أو بلدان أخرى.

ومن الحلول الجذرية للتعامل مع مظاهر العنف في بلادنا وبالأخص العنف المبني على النوع الاجتماعي وفي داخل الأسرة الواحدة، هو العمل على تعديل القوانين القديمة المطبقة في بلادنا والتي ما زالت تعود الى الحقب الاردنية والمصرية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة بالتتابع، والتي هذه الدول نفسها قامت بتعديلها لتتماشى مع متطلبات وظروف الوقت الحالي.

وهذا ما نحتاج اليه، اي الى التركيز على اقرار قوانين حديثة تتعامل مع كل المجريات والتطورات والأحداث والعلاقات، بشكل يأخذ كافة الظروف الحالية وفي نفس الوقت لا يشذ عن طبيعة مجتمعنا وظروفنا وبيئتنا، بشكل يحافظ على السلم المجتمعي الذي نحن في أمس الحاجة الى الحفاظ عليه في الظروف الحالية.