القوات المسلحة اليمنية تعلن مسؤوليتها عن قصف "تل أبيب" بمسيرة جديدة تحمل أسم يافا

رام الله - وطن: تبنت القوات المسلحة اليمنية صباح اليوم العملية النوعية التي استهدفت مدينة "تل أبيب" بطائرة مسيرة جديدة تحمل أسم يافا.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، ان سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ نفذ عمليةً عسكريةً نوعيةً تمثلتْ في استهدافِ أحدِ الأهدافِ المهمةِ في منطقةِ يافا المحتلة .

وقال سريع ان العملية نُفذتِ بطائرةٍ مسيرةٍ جديدةٍ اسمها "يافا" قادرةٍ على "تجاوزِ المنظوماتِ الاعتراضيةِ للعدوِّ " ولا تستطيعُ الراداراتُ اكتشافَها، وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح.

وتابع سريع "إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تعلنُ منطقةَ يافا المحتلةَ منطقةً غيرَ آمنةٍ وستكون هدفا أساسياً في مرمى أسلحتنا وإننا سنقومُ بالتركيزِ على استهدافِ جبهةِ العدوِّ الصهيونيِّ الداخليةِ والوصولِ إلى العمق."

واكد سريع إنَّ "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تؤكدُ إمتلاكَها بنكاً للأهدافِ في فلسطينَ المحتلةِ منها الأهدافُ العسكريةُ والأمنيةُ الحساسةُ وستمضي في ضربِ تلك الأهدافِ رداً على مجازرِ العدوِّ وجرائمِهِ اليوميةِ بحقِّ إخوانِنا في قطاعِ غزة".