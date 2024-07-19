إغلاق محطة "غراند سنترال" في نيويورك خلال مظاهرة تضامنية حاشدة مع فلسطين

وطن: اعتقلت شرطة مدينة نيويورك العديد من المحتجين المتضامنين مع فلسطين في مظاهرة أسفرت عن إغلاق القاعة الرئيسية الشهيرة في محطة “غراند سنترال” أمام المسافرين في ساعة الذروة مساء يوم الخميس.

وقد نظمت مجموعة نشطاء تضامنية مع فلسطين تدعى ” داخل حياتنا” المظاهرة التي أطلق عليها “فيضان نيويورك من أجل غزة”.

وحاول 50 شخصاً من الداعمين للاحتلال الإسرائيلي تخريب المظاهرة مما أدى إلى اشتباكات مع المحتجين على الحرب الدامية على غزة.

وتجمع المتظاهرون في ساحة بيرشينغ خارج محطة غراند سنترال حوالي الساعة 5:30 مساء.

وتضخمت الحشود بسرعة إلى مئات الأشخاص، الذين خرجوا إلى الشوارع وتوجهوا إلى بارك أفينيو، وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية، ويهتفون “فلسطين حرة”.

وكانت الشرطة تلاحق المتظاهرين عن كثب، حاملة الهراوات والأربطة البلاستيكية، استعدادًا لاعتقالهم. وبحلول الوقت الذي وصلوا فيه إلى ساحة 33 بالقرب من محطة بن، كان عدد المتظاهرين قد تزايد إلى ما يقرب من ألف شخص.

وصرخ متظاهرون “ارفع يدك إذا لم تكن صهيونيا!” في بحر المتظاهرين الذين رفعوا أيديهم دعما له.

وتم اعتقال ما لا يقل عن ثمانية متظاهرين أثناء توجههم عبر مانهاتن إلى حديقة واشنطن سكوير، وفقا لمصادر إنفاذ القانون.

وقال شهود عيان إن الشرطة قامت بإبعاد ستة متظاهرين، بما في ذلك رجل دخل في سجال مع الضباط بسبب العلم الفلسطيني.

وشوهد اثنان آخران وهما يتعرضان للضرب على الأرض من قبل رجال الشرطة بينما تجمع المتظاهرون حول الضباط الذين قاموا بالاعتقال.

وفي وقت سابق من بعد ظهر يوم الخميس، أعلنت هيئة المواصلات في نيويورك أن الصالة الرئيسية في محطة غراند سنترال مغلقة أمام المسافرين قبل الاحتجاجات.

وانتشر العشرات من رجال الشرطة في أنحاء المحطة، وتم إغلاق العديد من المداخل بسياج معدني، في حين قدم مسؤولو هيئة النقل الجماعي توجيهات للمسافرين.

ونشرت مجموعة Within Our Lifetime على موقع إكس ” “لقد أغلقنا محطة غراند سنترال قبل أن نصل إليها. إن شرطة نيويورك خائفة للغاية من تحركنا لدرجة أنها أغلقت المداخل”.