مقتل مستوطن وإصابة آخرين بهجوم بطائرة مسيرة وسط "تل أبيب".. والاحتلال يستنفر

وطن: قالت وسائل إعلام عبرية، إن انفجارا ضخما هز شارع بن يهودا في "تل أبيب" وسط الأراضي المحتلة.

وذكرت أن الانفجار ناجم عن طائرة مُسيرة، أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين بجروح.

وكشف إسعاف الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما سمح بنشره حتى الآن، عن مقتل مستوطن وإصابة 10 بجروح وشظايا جراء الانفجار، بالإضافة إلى حالة من الهلع أصابت المستوطنين في المدينة، نتيجة صوت الانفجار الضخم

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن التحقيق الأولي يُظهر أن الانفجار الذي وقع في "تل أبيب" نجم عن انفجار هدف جوي، ولم تدوي صفارات الإنذار والحدث قيد التحقيق.



من جهة أخرى، قالت وسائل الإعلام إن أجهزة الاحتلال الأمنية غير قادرة على تحديد سبب الانفجار حتى الآن، وكافة السيناريوهات واردة.

بدوره، قال قائد منطقة "تل أبيب" بجيش الاحتلال، إن جسما مشبوها انفجر في الجو وسقطت شظاياه على مبان في وسط تل أبيب.

وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، منطقة الانفجار "بتل أبيب"، وقالت إن "قواتنا تعمل على البحث والتفتيش عن بقايا الشظايا".

وأكد جيش الاحتلال أنه لم يرصد أي جسم طائر ولهذا لم تفعل صافرات الإنذار ولا المنظومة الصاروخية للاعتراض.

وهذه المرة الأولى التي تصل طائرة مسيرة إلى هذا العمق في الأراضي المحتلة، دون أن تتعامل معها منظومات الدفاع الجوي التابعة لجيش الاحتلال.