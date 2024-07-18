رئيس الوزراء: نعمل على الخروج من الأزمة المالية الصعبة والأشهر المقبلة ستشهد تحسنا

وطن: قال رئيس الوزراء محمد مصطفى إن الحكومة تعمل على كافة الأصعدة لخدمة شعبنا، وأن لديها أولويات على رأسها ما يتعرض له أهلنا في قطاع غزة من عدوان وحرب إبادة وتهجير قسري.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال لقاء مع تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الخميس، أن التحديات كبيرة ولكن الحكومة تريد خدمة المواطن وكسب ثقته، رغم الوضع المالي الذي ازداد صعوبة في ظل العدوان الإسرائيلي على شعبنا، والذي كانت له انعكاسات طالت الجميع.

وقال مصطفى إن إسرائيل تحارب الشعب الفلسطيني من خلال الحرب والعدوان والحصار المالي وقرصنة الأموال، وإن الأزمة المالية ليست وليدة اللحظة وإنما هي تراكم عدة سنوات من حصار وقرصنة الأموال، مضيفا أن الوضع الحالي والأزمة المالية القائمة زادت من عدد العاطلين عن العمل بحوالي نصف مليون.

وأضاف أننا تجاوزنا قمة الأزمة المالية بفضل الجهود التي بذلها الرئيس محمود عباس والحكومة، وأن هناك برنامج دعم أوروبي للخزينة العامة سيعلن عنه قريبا، وأن الحكومة تعمل على الخروج من الأزمة المالية الصعبة تدريجيا، وسنشهد تحسنا في الأشهر المقبلة، كما ستعمل الحكومة على زيادة اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على ذاته بشكل أكبر.

وأكد أن الحكومة تعمل بالشراكة مع كافة القطاعات الخاصة والمجتمع المدني، وأن الشركاء في المؤسسات الدولية والمانحة يقومون بدورهم في خدمة شعبنا ونعمل على تعزيز ذلك.

وفيما يتعلق بخطط الحكومة فيما يتعلق بالصحة والطاقة، قال رئيس الوزراء إن الحكومة تعمل على ترشيد التحويلات الطبية الخارجية دون المساس بسلامة وصحة المواطن، حيث بدأت العمل على توطين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها، وأنها تسعى ليكون التأمين الصحي لكافة الشرائح لتقديم الخدمة المناسبة لهم وتوفير الأدوية والعلاج المناسب.

أما في موضوع الطاقة فقال مصطفى إن الحكومة تدفع 800 مليون دولار سنويا بدل استخدام الطاقة، لذلك فإنها تسعى لتوطين هذه الخدمة، حيث بدأت خطة للاعتماد على الذات في انتاج الطاقة وتقليل التكلفة وتوفير الخدمة بشكل مستمر للمواطن.

أما في قطاع التعليم فقال إن الحكومة تعمل على تطوير قطاع التعليم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإدخال التكنولوجيا بشكل أفضل في العملية التعليمية، كما تعمل على إعداد دراسة لتوفير فرص عمل للخريجين حسب حاجة السوق.

وتابع أن الحكومة تعمل على التحول الرقمي لتقديم خدمات موسعة ومتطورة للمواطنين، مؤكدا أن هذا أمر في غاية الأهمية.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى القضاء إذ تعمل الحكومة مع مجلس القضاء والمحاكم لتحديث البنية التحتية لتسريع إنجاز المعاملات والقضايا في المحاكم دون التدخل في عملها.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء أنه بالرغم من إجراءات الاحتلال العدوانية إلا أن الحكومة تعمل على تمكين أبناء شعبنا في مختلف أماكن تواجدهم، وعلى توفير حياة كريمة قدر المستطاع لأبناء شعبنا.