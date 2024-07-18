طوفان الأقصى" في اليوم الـ 287.. المقاومة تواصل دك جيش الاحتلال في الشجاعية والاحتلال يرتكب مزيدا من المجازر

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ287، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



يواصل الاحتلال عدوانه على القطاع، بحيث أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى أكثر من 38848 شهيدا و89459 مصابا منذ الـ7 من أكتوبر.



وأعلنت سرايا القدس بالاشتراك مع عناصر كتائب القسام استهداف جنود الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.



وفي العاشر من يوليو/تموز الجاري، أعلن جيش الاحتلال انتهاء عمليته في الشجاعية، وقال -في بيان- إن "قوات تابعة للواء المظليين واللواء السابع ولواء يهلوم (هندسي لمهام خاصة) استكملت مهمتها التي استغرقت نحو أسبوعين في الشجاعية بقيادة الفرقة 98".



وفي السياق، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة جديدة بمدرسة في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، استشهد على أثرها مواطنان، وأصيب آخرون.





وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ287: