"إسرائيل" تتوقع "رأيا صعبا" من محكمة العدل الدولية

وطن: قالت هيئة البث "الإسرائيلية" إن محكمة العدل الدولية قد تنشر غدا الجمعة "رأيا وموقفا صعبا" ضد "إسرائيل".

وأضافت هيئة البث أن التقديرات تشير إلى أن يتضمن رأي المحكمة موقفا رافضا لاستمرار سيطرة "إسرائيل" على المناطق المحتلة.

وكانت محكمة العدل الدولية أعلنت قبل أسبوع أنها ستبدي رأيها يوم 19 يوليو/تموز الجاري في العواقب القانونية التي تترتب على حكومة الاحتلال للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.

وقدم عدد قياسي بلغ 52 دولة الدفوع والحجج أمام المحكمة في فبراير/شباط الماضي لكشف العواقب القانونية لتصرفات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 مشورة المحكمة.

وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزما، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على "إسرائيل" بشأن الحرب في قطاع غزة، وقد يؤدي رأي المحكمة تبعا لذلك إلى زيادة الضغوط السياسية عليها بسبب حربها المدمرة والمستمرة منذ 9 أشهر على قطاع غزة.

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار "رأي استشاري" غير ملزم بشأن "التبعات القانونية الناشئة من سياسات وممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

وكانت الولايات المتحدة شددت على وجوب عدم إلزام "إسرائيل" قانونا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بدون أن تحصل على ضمانات أمنية.

والمحكمة التابعة للأمم المتحدة هي المحكمة الدولية الوحيدة التي تفصل في النزاعات بين الدول وتقدم آراء استشارية في القضايا القانونية الدولية.

المصدر : الجزيرة + وكالات