بلدية بيرزيت لوطن: ذاهبون للتصعيد بعد 48 ساعة.. وسنبدأ اعتصامنا يوم السبت امام مصلحة مياه محافظة القدس احتجاجا على عدم وصول المياه للبلدة

وطن: أغلقت بلدية بيرزيت اليوم الخميس مكتب مصلحة مياه القدس في البلدة حتى إشعار أخر، مطالبة بإقالة مدير عام مصلحه المياه عبد الخالق الكرمي.

وأكد عضو مجلس بلدية بيرزيت والناطق باسمها إسماعيل النبالي في حديثه لوطن، أننا مستمرين بخطواتنا الاحتجاجية الا اذا وقفت مصلحة المياه عند مسؤولياتها بتزويد المواطنين بالمياه وحل المشكلة حل جذري وخاصة ان بلدية بيرزيت تعاني من سوء توزيع المياه الداخلي والخارجي.

وقال النبالي لوطن: يتوجب على بلدية بيرزيت التوضيح لعموم الناس والمواطنين وللذين لايعلمون لماذا وصلت بلدية بير زيت لهذه المرحلة وما الذي اجبرها على اتخاذ مثل هذه الخطوة، فالمشكلة هي عدم التزام مصلحة المياه ممثلها بإدارتها وطواقمها ومديرها العام بكافة الوعودات والالتزامات الملقاة على عاتقهم والتي تتمثل بتوفير ابسط حق من حقوق المواطنين وهي الحق في الحصول على المياه.

وأِشار النبالي لوطن، الى أن المشكلة ليست وليدة اللحظة، والبلدية تحاول التواصل مع مصلحة مياه محافظة القدس، وفي العام الماضي كان هناك احتجاج امام المصلحة لذات السبب، لكن للاسف لاحياة لمن تنادي، قبل عشر أيام تم احتماع بحضور وزير الداخلية وكافة قادة الاجهة الامينة في محافظة رام الله والمحافظة ليلى غنام وحضر اللقاء عبد الخلاق الكرمي مدير عام المصلحة، والذي تعهد بدوره خلال اللقاء بأن مشكلة المياه في بير زيت ستعود للانتظام تدريجيا وتزداد الكميات ولكن هذا ما لم يحصل، وهو ماحذا بالبلدية لاتخاذ هذه الخطوة الاحتجاجية بإغلاق مكتب مصلحة مياه القدس في البلدة، كخطوة أولى على ما بدر من مصلحة مياه القدس بعدم التزام بوعوداتها وعدم إيصال المياه لمنازل المواطينن والمنشأت.

وتابع النيالي حديثه لوطن، بعد خطوة الاغلاق اليوم تدخل إقليم حركة فتح في محافظة رام الله البيرة والذي تواصل مع مصلحة المياه ووعد ان تكون الازمة في طريقها للحل خلال 48 ساعة، وقام مكتب الوزير مازن غنيم رئيس سلطة المياه بالتواصل مع المهندس عوض الله أبو عواد وتم اللقاء بينهما ، واكدو انهم لن يسمحو بالتلاعب في توزيع المياه وان تتغذى بعض المناطق بالمياه على حساب اخرى، كما اكدو ان الكميات هي ذات الكميات في العام السابق، وهذا مايفند مايدعيه مدير عام مصلحة المياه، وعليه فإن خطواتنا القادمة ستكون بعد انتظارنا توزيع المياه بشكل عادل في بلدة بيرزيت، ننتظر توزيعها نأمل ان تقف مصلحة المياه عند مسؤلياتها.

ولفت النبالي لوطن، الى أن بعض المواطنين منذ شهرين هم محرومون من المياه، سننفذ عدة خطوات احتجاجية ان لم تلتزم المصلحة بالتعهدات التي الزمت بها نفسها مع إقليم حركة فتح. مضيفا الى أن ماتم اليوم ماهو الا استجابة لالام المواطنين الذي يعانون الامرين نتجية التعسف في ادارة توزيع المياه.

وأكد النبالي في حديث سابق لوطن اليوم، ان البلدة تعاني من مشكلة مياه متراكمة خلال السنوات السابقة، وتزداد سوء كل عام، اذ لم تصل المياه لمنازل البلدة منذ 25 يوما، وبعض المناطق لم تصلها المياه منذ شهرين.

وأشار النبالي لوطن، الى ان البلدة كان تحظى في العام الماضي بنحو 8750 كوب من المياه اسبوعيا، لكن هذا العام ورغم الزيادة السكانية، لم يصل سوى جزء من تلك الكمية خلال 21 يوما وليس في أسبوع.

وحاولت وطن، التواصل مع مدير عام مصلحة المياه عبد الخالق الكرمي للحصول على تعقيب منه بشأن ما ورد في بيان بلدية بيرزيت، لكنه لم يجب على الاتصالات المتكررة، وعملا منا بحريه الراي والتغبير له الحق بالتعليق على ذلك في اي وفت يشاء.