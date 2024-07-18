شهيدان ومصابون جراء استهداف الاحتلال مدرسة في حي الزيتون

وطن: استشهد مواطنان، وأصيب خمسة آخرون، مساء اليوم الخميس، في قصف لطائرات الاحتلال استهدف مدرسة في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر محلية إن شهيدين وخمسة مصابين نقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، عقب قصف طائرات الاحتلال مدرسة "الفلاح" في حي الزيتون.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,848 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,459 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، إضافة لدمار غير مسبوق في البنية التحتية والمنازل والمنشآت.