الحوثي: سنصعّد عملياتنا في المحيط الهندي والبحر المتوسط

وطن: أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن، عبد الملك الحوثي، أن الغريب جداً في الحالة الرسمية في العالم وعند العرب والمسلمين هو الجمود والتفرج على ما يحدث من جرائم قتل وإبادة في قطاع غزة.

وأضاف الحوثي، في كلمته الخميس، أنّه "لا يوجد أي تحرك عربي وإسلامي جاد على مستوى المعاناة الإنسانية"، مشيراً إلى أنّ الدول والمنظمات تقف جامدة وليس لها تحرك أو ضغط رغم ما يمارسه الاحتلال من جرائم، في ظل استمرار الحرب على قطاع لنحو 10 أشهر.

وبشأن المشهد وميدان المقاومة في قطاع غزة، شدّد السيد الحوثي على تلقي الاحتلال والولايات المتحدة صدمةً كبيرة من عقيدة القتال والقدرة على ترميم القدرات لدى كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، مؤكداً أنّ صمود الشعب الفلسطيني يفوق كل التوقعات وهو ثابت رغم حجم المعاناة الكبيرة.



"المحيط الهندي والبحر المتوسط ميدان تحت السيطرة"

وعلى صعيد جبهة الإسناد اليمنية في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، تحدّث الحوثي عن فاعلية عالية جداً لعمليات الجيش اليمني في البحر الأحمر والبحر العربي وخليج عدن وباب المندب.

وذكر أنّ عدد السفن المستهدفة المرتبطة بالأميركي و"الإسرائيلي" والبريطاني بلغ 170 سفينة، مشيراً إلى أنّ العمليات نُفذت بـ 25 صاروخاً باليستياً ومجنحاً ومسيّرة وزورقاً بحرياً.

وعلى ضوء العمليات اليمنية، لفت الحوثي إلى تسجيل انخفاض كبير جداً في حركة السفن المرتبطة بالأميركي والبريطاني، و"ما إن تمر حتى تستهدف".

وأعلن قائد حركة أنصار الله السعي إلى تعزيز العمليات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط بعد أن "أصبح ميداناً تحت السيطرة"، مُضيفاً أنّه سيتم نقل مستوى التصعيد والتأثير بشكلٍ متصاعد.

وأكد الحوثي على أنّ العدوان الأميركي، الذي استهدف اليمن بـ 13 غارة خلال هذا الأسبوع، "لا يؤثر على عملياتنا ولا يمنعها لا يحدّ منها"، موضحاً أنّ الولايات المتحدة تدفع لتوريط عملائها بسبب ضغط العمليات اليمنية.



جبهات الإسناد.. فعاليتها واضحة

في كلمته، تحدث قائد حركة أنصار الله عن جبهات إسناد غزّة، مؤكداً أنّ جبهة حزب الله هي جبهة كبرى وفاعلة وساخنة ومؤثرة على الاحتلال، الذي اعترف بأنّه واقع في ورطة تاريخية ويصف ما يجري له شمالي فلسطين بـ "أسوأ هزيمة له هناك منذ عام 48".

وأشار إلى أنّ عملية مشتركة بين الجيش اليمني والمقاومة الإسلامية في العراق نُفذت هذا الأسبوع.

وشدّد الحوثي على أنّ فاعلية تأثير دور جبهات الإسناد واضحة وفرضت في هذه المرحلة معادلة جديدة في غاية الأهمية، وأنّ موقف هذه الجبهات يتطلّب الاستمرار والتصعيد.



المصدر: الميادين