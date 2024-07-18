6 شهداء وعدة إصابات في قصف للاحتلال على غزة

وطن: استشهد ستة مواطنين على الأقل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الخميس، في قصف للاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية وطبية إن أربعة مواطنين استشهدوا إثر استهداف الاحتلال تجمع مواطنين في محيط مفترق عبد العال في شارع الجلاء غرب مدينة غزة، نقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في المدينة، بينما استشهد مواطن جراء استهداف طيران الاحتلال منزلا بجوار مسجد الجولاني في حي التفاح، شرق المدينة.

كما استشهد مواطن وأصيب 8 آخرون في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة أبو عطيوي في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,848 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,459 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، إضافة لدمار غير مسبوق في البنية التحتية والمنازل والمنشآت.