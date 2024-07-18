أوكسفام: "إسرائيل" تستخدم الماء سلاحا في حربها على غزة

وطن: أصدرت منظمة أوكسفام تقريرا بشأن أزمة المياه في قطاع غزة، وقالت إن "إسرائيل" تستخدم المياه سلاحا بشكل منهجي ضد أهالي القطاع.

وأضافت أن سلوك جيش الاحتلال استخفاف واحتقار لحياة الإنسان والقانون الدولي.



وأوضحت المنظمة أن استخدام قوات الاحتلال للماء كسلاح حرب أدى إلى انخفاض إمدادات قطاع غزة من المياه بنسبة 94%.

وقال التقرير -الذي يكشف عنه اليوم الخميس- إن قوات الاحتلال ألحقت دمارا هائلا بالبنية التحتية للمياه والكهرباء والصرف الصحي.

وفي السياق ذاته، أدت الاعتداءات المستمرة من قِبل الاحتلال، ومنعه كل سبل وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين، إلى معاناة أهل قطاع غزة بدرجات متقدمة من المجاعة تصل إلى درجة "الكارثية"، وذلك ما أكده تقرير بحثي أصدره التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي ونشر في 25 يونيو/حزيران الماضي.

وقال الدكتور عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا "نصف سكان القطاع لا يملكون طعاما، وأكثر من 20% منهم يقضون أيامهم بالكامل دون أي وجبات. وقد دفع الجوع نصف أسر غزة إلى استبدال ملابسهم مقابل الطعام، ولجأ ثلثا عدد الأسر إلى جمع القمامة لبيعها".

المصدر : الجزيرة + وكالات