احتجاجا على عدم وصول المياه للبلدة.. بلدية بيرزيت لوطن: أغلقنا مكتب مصلحة مياه القدس بالبلدة بعد أن اخلفت بوعودها لنا ونطالب بإقالة مدير عام المصلحة

رام الله - وطن: أغلقت بلدية بيرزيت اليوم الخميس مكتب مصلحة مياه القدس في البلدة حتى إشعار أخر، مطالبة بإقالة مدير عام مصلحه المياه عبد الخالق الكرمي.

ودعت بلدية بيرزيت في بيان وصل لوطن نسخة عنه سكان البلدة للتجمع والتجمهر أمام مصلحة المياه يوم السبت في الساعة الثانية عشر ظهرا للاحتجاج على تعنت" المصلحة وتعاملها "غير المبرر وغير المنطقي وغير المسؤول والمتعمد بحق بلدة بيرزيت"

وقالت البلدية في بيانها "إن مصلحة المياه تتعمد حرمان سكان البلدة من حقهم في الحصول على المياه لمدة تزيد عن 30 يوما دون عذر مشروع أو مقبول".

واهابت بلدية بيرزيت بالمواطنين بالتوقف الفوري عن دفع كافة فواتير المياه الصادرة عن مصلحة المياه حتى إشعار اخر.

وطالبت البلدية كافة الجهات المسؤولة بإقالة مدير عام مصلحة المياه عبد الخالق من منصبه وذلك لتعنته وتعامله غير المسؤول مع بلدية بيرزيت وسكانها

وقررت بلدية بيرزيت منع مصلحة المياه وكافة طواقمها واداراتها دخول بلدة بيرزيت لحين ايصال المياه الى كافة البيوت والمنشآت في بلدة بيرزيت، كما يمنع فتح مكتب مصلحة المياه الكائن في بيرزيت والعمل به من قبل موظفي المصلحة ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر.

وقال عضو مجلس بلدية بيرزيت والناطق باسمها إسماعيل النبالي، ان بيرزيت تعاني من مشكلة في المياه منذ اسابيع، من حيث ضخ كميات مياه قليلة وغير كافية مقارنة بالسنوات السابقة، وسوء توزيع تلك الكمية.

ولفت النبالي في حديث لوطن ان المصلحة قدمت في أكثر من مناسبة وعود للبلدية لإيصال المياه لكنها كانت غير صادقة، وهو ما وضع البلدية في موقف محرج مع المواطنين، كونها كانت تعطي المواطنين مواعيد وصول المياه ولم تكن تصل.

وأشار النبالي ان مصلحة المياه تتجاهل اتصالات البلدية في معظم الأوقات، ولا تستجيب لها، ولذلك قررت البلدية إغلاق مكتب المصلحة في البلدة، والتظاهر أمام مقر المصلحة في رام الله يوم السبت المقبل، والمطالبة بإقالة مديرها العام.

وأشار النبالي الى ان البلدة تعاني من مشكلة مياه متراكمة خلال السنوات السابقة، وتزداد سوء كل عام، اذ لم تصل المياه لمنازل البلدة منذ 25 يوما، وبعض المناطق لم تصلها المياه منذ شهرين.

ولفتت النبالي الى ان البلدية عقتد لقاءات سابقة بحضور مدير عام مصلحة المياه، وجهات رسمية، تعهد خلالها مدير عام المصلحة بإحداث تحسين جذري في خدمة المياه، لكن ما حدث هو الأسوأ، وكل ذلك تحت ذرائع واهية منها تهالك شبكة المياه، وأحيانا تقليل كميات المياه من قبل الاحتلال.

وأشار النبالي الى ان البلدة كان تحظى في العام الماضي بنحو 8750 كوب من المياه اسبوعيا، لكن هذا العام ورغم الزيادة السكانية، لم يصل سوى جزء من تلك الكمية خلال 21 يوما وليس في أسبوع.

وحاول وطن التواصل مع مدير عام مصلحة المياه عبد الخالق الكرمي للحصول على تعقيب منه بشأن ما ورد في بيان بلدية بيرزيت، لكنه لم يجب على الاتصالات المتكررة.