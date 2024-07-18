الملتقى الوطني الديمقراطي يُدين قرار كنيست الاحتلال برفض الدولة الفلسطينية

وطن: أدان الملتقى الوطني الديمقراطي، اليوم الخميس، قرار كنيست الاحتلال برفض إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكَّد الملتقى الوطني أن موضوع "إقامة الدولة الفلسطينية" ليس من شان الجانب الإسرائيلي، وهو من صلب حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال الوطني؛ بعد جلاء الاحتلال الاسرائيلي.

وتابع الملتقى بشكل خاص الإشارة التي وردت في القرار للأرض الفلسطينية باعتبارها "جزء من أرض إسرائيل"، ويعتبر أن الإمعان في الاستيلاء على الأرض وإنكار الحقوق والهوية الوطنية الفلسطينية سيكون له عواقب وخيمة.

ودعا الملتقى الإقليم والمجتمع الدولي بوضع حدٍ لهذه المواقف والسياسات الإسرائيلية.