الصليب الأحمر الدولي يحذر من أن المراكز الصحية في جنوب غزة بلغت "نقطة الانهيار"

رام الله – وطن: حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الخميس من أن كافة المرافق الصحية بجنوب قطاع غزة قد بلغت "نقطة الانهيار" جراء القصف الإسرائيلي الذي يودي بحياة عدد كبير من الأشخاص.

في هذا الشأن، صرّح مدير البعثة الفرعية للصليب الأحمر الدولي في غزة وليام شومبورغ في بيان: "تسبب العدد الكبير من الضحايا الناجم عن القتال المستمر بوصول المستشفى التابع لنا وكل المرافق الصحية في جنوب غزة إلى نقطة الانهيار وعدم تمكنها من معالجة الذين يعانون إصابات تهدد حياتهم".

كما أشارت المنظمة إلى أن المستشفى الميداني التابع لها يضم 60 سريرا في رفح في جنوب قطاع غزة. وأوضحت بأن القصف الإسرائيلي لمنطقة المواصي السبت أدى إلى وصول 26 جريحا إلى المنشأة، بينهم أطفال أصيبوا بشظايا.

وأضافت اللجنة أن أي عمل حربي آخر يتسبب في سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا "سيجبر أطباءنا وممرضينا على اتخاذ خيارات صعبة للغاية"، موضحة أن الحاجات الطبية الحالية للمدنيين "تتجاوز بكثير الإمكانات المحدودة" المتوفرة.

وأجبرت المستشفيات على الإغلاق مرات عدة.

من جانبه، قال الطبيب بانكاج جالديال: "لا يمكن تخيل عدد المرضى الذين كانوا يحتاجون إلى الإنعاش بعد تدفق المصابين السبت".

إضافة إلى الجرحى الـ26 الذين نقلوا من المواصي إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني لتلقي العلاج، استقبلت المنشأة 850 شخصا إضافيا في قسم العيادات الخارجية الأسبوع الماضي، نصفهم تقريبا من النساء وثلثهم من الأطفال.

وأكدت المنظمة أن "معظم المرضى نزحوا من منازلهم مرات عدة ويعيشون بكميات قليلة من الطعام ومياه الشرب في مناطق مكتظة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالأمراض"، لافتة إلى أن فريقها قدّم منذ افتتاح المنشأة في مايو/أيار 12 ألف استشارة طبية وأكثر من 500 عملية جراحية.

وأوضح نفس البيان بأن 80 بالمئة من الجراحات التي أجريت تتعلق بإصابات مرتبطة مباشرة بهذه الحرب.