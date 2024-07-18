فادي البرغوثي يكتب لوطن .. قراءة مختصرة حول تقرير "هيومن رايتس ووتش" حول السابع من اكتوبر

قرأت التقرير الصادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، والصحيح ان هذا التقرير بالواقع العملي والفعلي لا يرتقي لمستوى موضوعية منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الانسان، خاصة ان المنظمة تُحمل المسؤولية الأكبر للفلسطينيين بينما تقوم على تبرئة الاحتلال الإسرائيلي



ملاحظات جوهرية على التقرير



اولا:_ يُلاحظ ان التقرير بشكله العام، يبدأ في الحديث عن ما يجري للشعب الفلسطيني من تاريخ السابع من أكتوبر عام ٢٠٢٣ متناسيا ما حدث للشعب الفلسطيني من نهب أرضه وتشرده ومنعه للعودة إلى وطنه لغاية هذه الأيام.



ثانيا :_ التقرير لم يشير بتمسك "اسرائيل" بالاحتلال ورفضها تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والبالغة ١١٣٠٣ قرارا، وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والبالغة ٨٧ قرارا تخص القضية الفلسطينية، بما فيها قرارا صدر في ١٣ / ٦ / ٢٠٢٤ الذي رحبت فيه دول العالم بوقف إطلاق النار وعدم إحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في غزة والتأكيد على حل الدولتين، وكان الرد الاسرائيلي عليه بارتكاب مجازر مروعة كان آخرها مجزرة المواصي التي راح ضحيتها ٩٠ شهيدا قتلوا في يوم واحد جلهم من المدنيين.



ثالثا :_ تجاهلت المنظمة الدولية، تقارير صادرة عن نفس المؤسسة قبل الحرب وبعد الحرب فقد طالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي بتاريخ 17 / 3 / 2023 بفرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على الإذعان لأمر محكمة العدل الدولية، ووقف الانتهاكات الخطيرة موضحة على حساب المنظمة على شبكة " اكس " بان" تل أبيب " لم تمتثل لأوامر المحكمة ولم تعمل على إيصال المساعدات والخدمات الأساسية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة كما ذكرت بان اسرائيل تشن حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف الضحايا المدنيين معظمهم من النساء والأطفال فضلا عن كارثة انسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية



رابعا:_ تضمن التقرير شهادات شخصية لمن شاهدوا السابع من أكتوبر وأخذها دون الرجوع إلى التصريحات التي صدرت عن الذين قاموا بالعمل، بل انهم اخذوا التصريحات بما يناسب تحيزهم الظاهر على التقرير ، مثل إشارة بان الكثير من الناس دخلوا إلى غلاف غزة غير الأجنحة العسكرية "ناس عاديين " لم تستطيع حماس ضبطهم ، كما ظهر تجاهل واضح لما قامت به تحقيقات إسرائيلية نفسها كتحقيق جريدة "هآرتس" بان أغلب القتلى في السابع من أكتوبر خصوصا الذين قتلوا في مهرجان "نوقا الموسيقي " الذي أقيم بجوار كيبوتس" رعيم ' كانوا قد قصفوا بطائرات الإسرائيلية



خامسا :_ يذكر التقرير عن حديث الفلسطينيين عن عودة الأسرى لدولة الاحتلال والتي يقدر عددهم ٢٥٠ شخصا بينما لا يذكر عدد الأسرى الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر وما حدث لهم سواء في الضفة أو قطاع غزة، فقد تم اختطاف 3500 شخصا من داخل قطاع غزة تعرضوا ويتعرضون لأقسى أشكال التعذيب، من ضمنها حالات اغتصاب لهم من قبل الجنود ومجندات إسرائيلية، أو حتى من كلاب مدربة، وضرب مبرح وعدم اعطائهم طعام كافي ما تسبب باستشهاد نحو 18 أسيرا.

ويغفل تقرير هيومن رايتس تصريحات وشهادات أدلى فيها الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، والذين أكدوا انهم كانوا يأكلون من نفس طعام من يعتقلهم، وأنهم لم يتعرضوا للتعذيب قط بعكس من خرجوا من السجون الإسرائيلية الذين فقدوا ثلثين أوزانهم نتيجة عدم توفير وجبات طعام لهم والبعض منهم خرج فاقدا للذاكرة لا يتعرف على احد حتى ذويه



سادسا ؛_ الغريب ان التقرير يبين ان عمليات نهب وتدمير للمنازل التي حدثت في غلاف غزة، والسرقة للبيوت وهي مقارنة غير عادلة فقد قامت اسرائيل بقصف المستشفيات والجامعات ودور العبادة من مساجد و كنائس منها كنيسة القديس برفيريوس بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ وهي اقدم ثلاث كنائس في العالم فوق رؤوس الناس بل ان اكثر من ثلثين بيوت قطاع غزة مدمرة ويعيش أغلب سكان القطاع في خيم لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف



سابعا:_ اما تركيز التقرير على عدد القتلى في صفوف الاحتلال الإسرائيلي إذ بلغ عدد القتلى حوالي 815 قتيلا من أصل 1195 قتيلا بينهم ٧٩ موطنا أجنبيا وعن 282 إمرأة و 36 طفلا دون مقارنتها بما يجري في غزة أمرا مستغربا فقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين حوالي ٥٠ الف شهيد اذا أخذنا من هم تحت الأنقاض وحوالي ٩٠ الف إصابة وان اغلب الضحايا بين الفلسطينيين مدنيين تركزوا بين فئة الأطفال والنساء



ثامنا :_ ذكر التقرير المعاناة الناشئة للإسرائيليين بعد السابع من أكتوبر لكنه لم يذكر بان اسرائيل نحاصر ٢،٣ مليون فلسطيني اجبرته على النزوح وجعلتهم يعيشون في أوضاع كارثية مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء ما تسبب في مقتل العديد منهم عطشا وجوعا



اخيرا وليس اخرا فإن ما صدر عن التقرير هو تشجيع المجرم على الاستمرار في الجريمة المروعة التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني وبالتالي تحميل هذه المؤسسة التي يفترض ان تتصف بالحيادية والموضوعية بما سوف يجري في الأيام القادمة