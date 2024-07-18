بنك القدس يُطلق منتج شهادة الإيداع الأول من نوعه في فلسطين

رام الله - وطن: أعلن بنك القدس عن طرح منتج شهادات الإيداع الأول من نوعه في فلسطين لعملائه الحاليين منهم والجدد كأحدث إصدارات البنك من منتجات ولفترة محددة مابين 14/7 لغاية 8/8 من العام الجاري، وذلك في إطار مساعيه المستمرة للارتقاء بتجربة عملائه وتقديراً من البنك لثقتهم به.

ويمنح تملك شهادة الإيداع عملاء البنك مزايا متفوقة وحصرية ذات قيمة عالية تعود عليهم بعائد مضمون يصل إلى 11% لفترة 24 شهراً، بحيث يستطيع العميل اختيار الفترة من 12 شهراً إلى 24 شهراً وبسعر خصم بعملات الدولار والدينار والشيقل، بحيث تختلف نسبة العائد السنوي على الشهادات باختلاف مدة الشهادة ونوع العملة بحد أدنى 4 % وأعلى 5.5%. كما بإمكان العميل تسجيل الشهادة باسم أحد أقاربه من الدرجة الاولى (أب/أم/ابن/ابنة/زوج/زوجة).

وفي تعليقه على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي لبنك القدس، محمد شاور : " إننا نفتخر في بنك القدس بإطلاق مثل هذه المنتجات المتخصصة والأول من نوعها في فلسطين كخدمة إضافية لعملاء بنك القدس"، مشيراً إلى أن إطلاق منتج شهادات الإيداع هي جزء من منظومة متكاملة يعمل عليها فريق بنك القدس لتقديم منتجات وخدمات يحتاجونها العملاء للنمو والإزدهار في سوق تتسم بتنافسيتها العالية.

رئيس إدارة الخدمات المصرفية للأفراد سامح عبد الله قال : " إن هذا المنتج الجديد من بنك القدس، يعكس اهتمام البنك بابتكار منتجات جديدة لعملائه ذات مواصفات ومزايا مبتكرة تفوق توقعاتهم، وتمنحهم تجربة مصرفية متميزة. وعلى نحو ينسجم مع رؤية البنك الطامحة لنكون الرواد في طرح المنتجات".

وحرصاً على إحاطة عملاء البنك بالمزيد من المزايا عن هذا المنتج أطلق البنك حملة ترويجية تخضع لشروط واحكام ومزايا تبدأ بتاريخ 14/7/2024 وتنتهي بتاريخ 08/08/2024 وبعنوان "شهادة بتاخدها بـِ يوم ..وعائِدها مضمون" حيث يتمكن العملاء معرفة كافة التفاصيل عن هذه الشهادات من خلال الفروع والمكاتب المنتشرة وعلى موقع وصفحات التواصل الإجتماعي الخاصة في البنك.