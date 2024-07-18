الاحتلال يغتال قيادي في "الجماعة الاسلامية" بقصف مركبته في البقاع

رام الله - وطن: استشهد القيادي في "الجماعة الإسلامية" ابو محمود محمد جبارة جراء غارة اسرائيلية على منطقة غزة في البقاع.

وكانت مسيّرة إسرائيلية، أغارت على سيارة جبارة على طريق بلدة غزة مّا أدّى إلى اشتعال النار فيها واستشهاده.

وقال موقع إسرائيل بلا رقابة العبري " ان طائرة إسرائيلية بدون طيار هاجمت سيارة في منطقة البقاع الغربي اللبناني على عمق حوالي 50 كيلومترًا في البلاد، بداخلها قائد كبير في قوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية في لبنان."