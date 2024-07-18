الأمم المتحدة: المستشفيات يجب ألا تكون جزءا من الصراع في غزة

وطن: قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المستشفيات والمراكز الصحية يجب ألا تكون جزءا من الصراع في غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، ردا على سؤال حول استهداف "إسرائيل" مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، المركز الوحيد لعلاج مرضى السرطان بقطاع غزة، والتقاط جنود الاحتلال صورا تذكارية أمامه.

وأكد دوجاريك أن الأمم المتحدة ترفض استهداف المرافق الصحية، وأنه لا يجب أن تكون المستشفيات مناطق صراع.

وقال إنه لم ير صور الجنود الإسرائيليين أمام مواقع البنى التحتية بعد تدميرها، مضيفا: "مع ذلك، أعتقد أنها صادمة".

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أوقف اليوم المساعدات الإنسانية كافة المارة من وادي غزة إلى مناطق شمال القطاع.

وأردف أن هذا الأمر حال دون إيصال المساعدات إلى آلاف الأشخاص المحتاجين، مبينا أن العديد من الأشخاص نزحوا من مدينة غزة اليوم.

والاثنين، أعربت وزارة الخارجية التركية عن استيائها الشديد إزاء استهداف "إسرائيل" مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول تشن "إسرائيل" بدعم أمريكي حربا وحشية على غزة أسفرت عن نحو 128 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.