الاحتلال يقتحم نابلس وعقربا ويعتقل فتاة من تل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس مدينة نابلس وبلدة عقرباً، واعتقلت فتاة من بلدة تل جنوبا.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المعززة بعدة آليات اقتحمت نابلس من حاجز المربعة جنوبا، وسيرت آلياتها في عدة أحياء، وتمركزت في محيط مخيم العين بالمدينة.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة، من تل وذلك عقب قتحامها البلدة بعدة آليات.

وأكدت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عقربا شرق نابلس، وداهمت منزل الأسير أسامة عيسى، دون أن يبلغ عن إعتقالات.