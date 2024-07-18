استشهاد طفلتين ومواطنين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال على غزة والنصيرات

وطن: استشهدت فجر اليوم الخميس، طفلتان في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة.

واكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا لعائلة الرملي في محيط ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد طفلتين.

وذكرت المصادر أن أربعة أطفال وصلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد أن استهدفت قوات الاحتلال شقة سكنية في برج الاتحاد في النصيرات، ما أدى لاصابتهم.

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال لشقة سكنية لعائلة ابو ركاب، في بلدة الزوايدة في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.