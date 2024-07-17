طوفان الأقصى" في اليوم الـ 286.. الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في غزة ويحتجز جثامين مئات الشهداء

وطن: دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الـ286، ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.



وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين نحو 1500 شهيد فلسطيني مجهولي الهوية في معتقل "سديه تيمان" السري والذي يضم المئات من معتقلي قطاع غزة.



وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، في تقرير مفصل بالأرقام، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3,408 مجزرة ضد المدنيين في القطاع، في حين بلغ عدد الشهداء والمفقودين 48,794.



فيما أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 38794 شهيدا، و89364 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.



وفيما يلي متابعة أولا بأول لآخر تطورات عملية "طوفان الاقصى" في يومها الـ286:





