اليونيسف: 90% من سكان قطاع غزة نزحوا منذ بدء العدوان

وطن: قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، إن 90% من سكان قطاع غزة نزحوا منذ بدء العدوان على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأن الكثير منهم من الأطفال.

وأضافت "اليونيسف" في منشور على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، أن الأماكن التي يجبر السكان على النزوح إليها تفتقر إلى الضروريات الأساسية والأمان.

وفي السياق كان مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني كشف في منشور على منصة "إكس": في حادثة شبه يومية، تعرضت 8 مدارس على الأقل للقصف (الإسرائيلي) في الأيام العشرة الماضية، 6 منها تابعة للأونروا.