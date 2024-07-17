"أكسيوس": نتنياهو يعمل من وراء الكواليس لكسب ودّ ترامب

وطن: أكد موقع "أكسيوس" الأميركي، أن المحاولات التي بذلها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، لإصلاح العلاقات مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أظهرت بعض التقدّم بعد محاولة اغتيال ترامب.

وكشف الموقع أنّ حلفاء لنتنياهو التقوا بترامب في 4 مناسبات على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية، في محاولة لإصلاح العلاقات، التي تدهورت بعد أن هنأ نتنياهو الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، بفوزه في انتخابات 2020.

وأشار الموقع إلى أن الأمر وصل بأحدهم إلى حد إحضار نسخة من كتاب نتنياهو إلى منزل ترامب، وقراءة مقاطع منه تشيد بترامب، وفقاً لأحد مساعدي نتنياهو، الذي أكد لـ"أكسيوس" أنه "في كل مرة اعتقدنا أننا تمكّنا من وضع الأمر وراء ظهورنا، اكتشفنا أن ذلك لم ينجح وأن ترامب لا يزال غاضباً".

وبعد أن سيطر القلق على مساعدي نتنياهو من شكل العلاقة بين الطرفين في حال فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، شعروا بالتفاؤل بعد قيام ترامب بنشر فيديو أرسله إليه نتنياهو يدين فيه محاولة الاغتيال، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال".

وذكّر الموقع الأميركي، بأن ترامب، أعرب بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 عن دعمه العلني لـ"إسرائيل" ولكن ليس لنتنياهو.

وقبل محاولة الاغتيال، قال مسؤول سابق في إدارة ترامب لـ"أكسيوس" إن على نتنياهو ألا يتوقّع دعوة لزيارة البيت الأبيض في وقت مبكر من ولاية ترامب الثانية كما حصل في عام 2017.

وفي هذا السياق، كان موقع "i24news" العبري، قد نقل في آب/أغسطس 2022، عن المستشار السابق للبيت الأبيض جاريد كوشنر، قوله، إن ترامب غضب من نتنياهو، وفكّر في الإعلان عن دعمٍ علني لخصمه، وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، على خلفيّة إصرار نتنياهو على مواصلة عمليات الاستيطان.



المصدر: الميادين